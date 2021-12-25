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В Туле прошел турнир по ММА памяти Дмитрия Кузнецова

В Туле прошел турнир по ММА памяти Дмитрия Кузнецова

За медали боролись 200 бойцов из спортшкол и клубов.

25 декабря в спортивном зале «Хулиган» прошел турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) памяти Дмитрия Кузнецова.
 
За медали боролись 200 бойцов из спортшкол и клубов Дубенского, Киреевского, Узловского, Ясногорского, Щекинского районов, а также Тулы, Рязани и Серпухова.
 
 
Участников соревнований приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. Он отметил эффективную работу региональной Федерации ММА.
 
«По инициативе губернатора Алексея Дюмина в Туле открылся новый дворец единоборств «Тула-Арена». В нем оборудованы современные спортивные залы для комфортного тренировочного процесса. Уверен, что созданная инфраструктура поможет вам достичь высоких спортивных результатов», — сказал Дмитрий Яковлев.
 
 
Президент Федерации ММА Тульской области Илья Степанов отметил, что в следующем году наши спортсмены представят регион на Чемпионате Европы и мира.
 
Дмитрий Кузнецов ушел из жизни 2 мая 2021 года. Он был одним из идейных вдохновителей популяризации ММА и способствовал активному развитию спорта в Тульской области.
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В Туле прошел турнир по ММА памяти Дмитрия Кузнецова, Фото: 1
В Туле прошел турнир по ММА памяти Дмитрия Кузнецова, Фото: 2
В Туле прошел турнир по ММА памяти Дмитрия Кузнецова, Фото: 3
В Туле прошел турнир по ММА памяти Дмитрия Кузнецова, Фото: 4
В Туле прошел турнир по ММА памяти Дмитрия Кузнецова, Фото: 5
В Туле прошел турнир по ММА памяти Дмитрия Кузнецова, Фото: 6
В Туле прошел турнир по ММА памяти Дмитрия Кузнецова, Фото: 7
В Туле прошел турнир по ММА памяти Дмитрия Кузнецова, Фото: 8
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 21:44 0
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