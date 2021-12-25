В Туле прошел турнир по ММА памяти Дмитрия Кузнецова
За медали боролись 200 бойцов из спортшкол и клубов.
25 декабря в спортивном зале «Хулиган» прошел турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) памяти Дмитрия Кузнецова.
За медали боролись 200 бойцов из спортшкол и клубов Дубенского, Киреевского, Узловского, Ясногорского, Щекинского районов, а также Тулы, Рязани и Серпухова.
Участников соревнований приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. Он отметил эффективную работу региональной Федерации ММА.
«По инициативе губернатора Алексея Дюмина в Туле открылся новый дворец единоборств «Тула-Арена». В нем оборудованы современные спортивные залы для комфортного тренировочного процесса. Уверен, что созданная инфраструктура поможет вам достичь высоких спортивных результатов», — сказал Дмитрий Яковлев.
Президент Федерации ММА Тульской области Илья Степанов отметил, что в следующем году наши спортсмены представят регион на Чемпионате Европы и мира.
Дмитрий Кузнецов ушел из жизни 2 мая 2021 года. Он был одним из идейных вдохновителей популяризации ММА и способствовал активному развитию спорта в Тульской области.
Галерея
Другие статьи по темам
Место