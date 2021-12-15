новости
новости
Регистрация
Оружейная лига в Туле разыграет путевку на международный фестиваль «КиВиН-2022»

Оружейная лига в Туле разыграет путевку на международный фестиваль «КиВиН-2022»

Приглашаются команды КВН.

26 декабря в актовом зале ТулГУ состоится Новогодний кубок КВН. В фестивале смогут принять участие команды из Тулы и области.

Главный приз — путевка на «КиВиН-2022» или на международный фестиваль детских команд (зависит от того, какая команда выиграет — детская или взрослая).

Подать заявку на участие можно по ссылке.

Бронируйте билеты на Кубок у администратора Оружейной лиги КВН.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:10 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
КВНОружейная лига КВН

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Бюджет, гаражная амнистия и новые названия улиц: какие решения приняли депутаты Тульской гордумы
Бюджет, гаражная амнистия и новые названия улиц: какие решения приняли депутаты Тульской гордумы
Тульский филиал ООО «МСК-НТ» напоминает о предоставлении скидок на оплату коммунальной услуги «Обращение с ТКО»
Тульский филиал ООО «МСК-НТ» напоминает о предоставлении скидок на оплату коммунальной услуги «Обращение с ТКО»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.