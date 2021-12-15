Оружейная лига в Туле разыграет путевку на международный фестиваль «КиВиН-2022»

26 декабря в актовом зале ТулГУ состоится Новогодний кубок КВН. В фестивале смогут принять участие команды из Тулы и области.

Главный приз — путевка на «КиВиН-2022» или на международный фестиваль детских команд (зависит от того, какая команда выиграет — детская или взрослая).

Подать заявку на участие можно по ссылке.

Бронируйте билеты на Кубок у администратора Оружейной лиги КВН.