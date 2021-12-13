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В центре Тулы открылся детский сад

В центре Тулы открылся детский сад

Учреждение рассчитано на 120 мест.

Сегодня, 13 декабря, состоялось открытие детского сада на Красноармейском проспекте, 16-в. Новое дошкольное учреждение входит в состав Центра образования № 23. Здание рассчитано на 120 мест.
 
Для дошколят предусмотрены спортивный и музыкальный залы, универсальное помещение для дополнительных занятий. Все групповые укомплектованы яркой детской мебелью, игрушками и игровым оборудованием, спальни — стационарными кроватями по возрастам.
 
 
На территории детского сада расположены шесть прогулочных площадок для детей, оборудованных теневыми навесами и современными малыми архитектурными формами.
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