В центре Тулы открылся детский сад

Сегодня, 13 декабря, состоялось открытие детского сада на Красноармейском проспекте, 16-в. Новое дошкольное учреждение входит в состав Центра образования № 23. Здание рассчитано на 120 мест.

Для дошколят предусмотрены спортивный и музыкальный залы, универсальное помещение для дополнительных занятий. Все групповые укомплектованы яркой детской мебелью, игрушками и игровым оборудованием, спальни — стационарными кроватями по возрастам.

На территории детского сада расположены шесть прогулочных площадок для детей, оборудованных теневыми навесами и современными малыми архитектурными формами.