Юных туляков приглашают на сказку «Щелкунчик и кошки»
29 декабря в Городском концертном зале покажут сказку «Щелкунчик и кошки» под музыку П. И. Чайковского. Начало в 18.00. Билеты в продаже на Myslo!
Вас будут ждать 50 кошек Владимира Куклачёва, которые исполнят главные роли в истории «Щелкунчик и кошки».
Спектакль начинает фокусник и волшебник Дроссельмейер, в роли которого — Владимир Куклачёв. Он вместе с кошками будет сопровождать вас в этом необыкновенном путешествии. Жители сказочного спектакля под музыку великого композитора
П. И. Чайковского подарят зрителю лучшие номера с кошками и героями, каких представлял себе Гофман.
Действие разворачивается в новогодние дни, когда детям обычно дарят самые разные подарки. Вот такие прекрасные подарки получит и главная героиня сказки — Маша.
Однако среди самых красивых кошек и других игрушек милее всех Маше — Щелкунчик, смешной человечек.
Она так полюбила его, что когда на Щелкунчика напали крысы, Маша позвала всех кошек Дроссельмейера и спасла его. И тут произошло чудо — злые силы оказались побеждены, а Щелкунчик превратился в прекрасного принца. Вместе с Дроссельмейером они отправились в удивительное путешествие.
Впервые вы увидите трюки, которые в мире раньше никто не исполнял!
Над спектаклем работали Владимир Куклачев, Наталья Лопусова-Томская, Игорь Нежный, Яков Экк, Олеся Экк.
Вы можете купить билеты онлайн:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
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