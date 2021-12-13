Юных туляков приглашают на сказку «Щелкунчик и кошки»

29 декабря в Городском концертном зале покажут сказку «Щелкунчик и кошки» под музыку П. И. Чайковского. Начало в 18.00. Билеты в продаже на Myslo!

Вас будут ждать 50 кошек Владимира Куклачёва, которые исполнят главные роли в истории «Щелкунчик и кошки».

Спектакль начинает фокусник и волшебник Дроссельмейер, в роли которого — Владимир Куклачёв. Он вместе с кошками будет сопровождать вас в этом необыкновенном путешествии. Жители сказочного спектакля под музыку великого композитора П. И. Чайковского подарят зрителю лучшие номера с кошками и героями, каких представлял себе Гофман.

Действие разворачивается в новогодние дни, когда детям обычно дарят самые разные подарки. Вот такие прекрасные подарки получит и главная героиня сказки — Маша.

Однако среди самых красивых кошек и других игрушек милее всех Маше — Щелкунчик, смешной человечек.





Она так полюбила его, что когда на Щелкунчика напали крысы, Маша позвала всех кошек Дроссельмейера и спасла его. И тут произошло чудо — злые силы оказались побеждены, а Щелкунчик превратился в прекрасного принца. Вместе с Дроссельмейером они отправились в удивительное путешествие.

Впервые вы увидите трюки, которые в мире раньше никто не исполнял!

Над спектаклем работали Владимир Куклачев, Наталья Лопусова-Томская, Игорь Нежный, Яков Экк, Олеся Экк.

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