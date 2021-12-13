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Юных туляков приглашают на сказку «Щелкунчик и кошки»

Юных туляков приглашают на сказку «Щелкунчик и кошки»

29 декабря в Городском концертном зале покажут сказку «Щелкунчик и кошки» под музыку П. И. Чайковского. Начало в 18.00. Билеты в продаже на Myslo!

Вас будут ждать 50 кошек Владимира Куклачёва, которые исполнят главные роли в истории «Щелкунчик и кошки».

Спектакль начинает фокусник и волшебник Дроссельмейер, в роли которого — Владимир Куклачёв. Он вместе с кошками будет сопровождать вас в этом необыкновенном путешествии. Жители сказочного спектакля под музыку великого композитора П. И. Чайковского подарят зрителю лучшие номера с кошками и героями, каких представлял себе Гофман.
 

Действие разворачивается в новогодние дни, когда детям обычно дарят самые разные подарки. Вот такие прекрасные подарки получит и главная героиня сказки — Маша.

Однако среди самых красивых кошек и других игрушек милее всех Маше — Щелкунчик, смешной человечек.
 


Она так полюбила его, что когда на Щелкунчика напали крысы, Маша позвала всех кошек Дроссельмейера и спасла его. И тут произошло чудо — злые силы оказались побеждены, а Щелкунчик превратился в прекрасного принца. Вместе с Дроссельмейером они отправились в удивительное путешествие.
 

Впервые вы увидите трюки, которые в мире раньше никто не исполнял!
 
Над спектаклем работали Владимир Куклачев, Наталья Лопусова-Томская, Игорь Нежный, Яков Экк, Олеся Экк.
 

Вы можете купить билеты онлайн:

Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной;
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной;
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 15:35 +3
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