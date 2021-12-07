Кот Бендер посмотрел видеоэкскурсию по Туле и собрал чемоданы

Самый известный в мире кот из Австралии налаживает с Тулой отношения через Instagram.

Портал VisitTula опубликовал на своей странице в Instagram целую видеоэкскурсию для кота Бендера из Австралии. На английском коту и его хозяйке Нелле рассказали о центре города, показали набережную, Тульский кремль и главную городскую площадь.

«Для Бендера и его прекрасной хозяйки Неллы мы подготовили не только специальный подарок, который покажем чуть позже, но и небольшую экскурсию по центру Тулы», — пишет VisitTula

И австралийка Нелла, которая ведет Instagram кота Бендера, ответила. На видео Бендер уже собирает чемоданы — в Тулу!

Напомним, тесные отношения Бендера с туляками начались совсем недавно. Тульский щит с рекламой нашего города появился в официальном Instagram-аккаунте самого популярного на сегодняшний момент кота в интернете.

benderchonkycat_official : [перевод] Бендер на билборде. @cityadmtularu, могли бы вы выслать мне пряничков? А как насчет билета на самолет? До сих пор в шоке от его популярности! Spaciba!

Кот Бендер живет в Австралии, ему 13 лет. Его хозяйка, 70-летняя Нелла, сняла ролик с Бендером, и видео завирусилось в российском сегменте Тик-Тока.