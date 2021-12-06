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Сотрудники Роспотребнадзора расскажут тулякам, как выбрать сладкие новогодние подарки
Фото: mladenec-shop.ru

Сотрудники Роспотребнадзора расскажут тулякам, как выбрать сладкие новогодние подарки

В региональном Управлении ведомства будет работать тематическая горячая линия.

В преддверии Нового года специалисты Роспотребнадзора проконсультируют туляков по вопросам качества и безопасности детских товаров, новогодних подарков и расскажут о нормативных гигиенических требованиях к таким товарам.

До 17 декабря получить ответы на интересующие вопросы можно будет по следующим телефонам:

  • Управление Роспотребнадзора по Тульской области: 37−39−71, 37−39−01, 37−13−94, 55−55−50;
  • Алексинский территориальный отдел: 8 (48753) 4−09−09;
  • Ефремовский территориальный отдел: 8 (48741) 6−31−81;
  • Новомосковский территориальный отдел: 8 (48762) 6−42−06;
  • Щекинский территориальный отдел: 8 (48751) 5−23−83;
  • Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 08:49 +1
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