Сотрудники Роспотребнадзора расскажут тулякам, как выбрать сладкие новогодние подарки

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В региональном Управлении ведомства будет работать тематическая горячая линия.

В преддверии Нового года специалисты Роспотребнадзора проконсультируют туляков по вопросам качества и безопасности детских товаров, новогодних подарков и расскажут о нормативных гигиенических требованиях к таким товарам.

До 17 декабря получить ответы на интересующие вопросы можно будет по следующим телефонам: