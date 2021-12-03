новости
новости
Регистрация
Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 242 случая заболевания и 11 смертей

Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 242 случая заболевания и 11 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 242 случая коронавируса, 231 человек выздоровел, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 68 699 жителей региона, 60 331 человек вылечился, 3933 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
Минцифры автоматически продлит загруженные на Госуслуги сертификаты переболевших
Мир
Минцифры автоматически продлит загруженные на Госуслуги сертификаты переболевших
сегодня, в 12:00, 0 18 0
Глава Роспотребнадзора заявила, что заболевший коронавирусом может быть заразен более 100 дней
Мир
Глава Роспотребнадзора заявила, что заболевший коронавирусом может быть заразен более 100 дней
сегодня, в 09:50, 48 875 -4
Срок действия сертификатов для переболевших ковидом продлили до года
Мир
Срок действия сертификатов для переболевших ковидом продлили до года
вчера, в 17:43, 23 1137 0
В новомосковской исправительной колонии возобновят длительные свидания
Жизнь Тулы и области
В новомосковской исправительной колонии возобновят длительные свидания
вчера, в 12:29, 5 693 -1
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 10:52 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Полосатый Новый год!»: чего ждать тулякам от новой программы в Тульском цирке?
«Полосатый Новый год!»: чего ждать тулякам от новой программы в Тульском цирке?
Труп в лесу: эксперты не нашли криминала в смерти 27-летней Марии Мунтян из Алексина
Труп в лесу: эксперты не нашли криминала в смерти 27-летней Марии Мунтян из Алексина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.