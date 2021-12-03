Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 242 случая заболевания и 11 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 242 случая коронавируса, 231 человек выздоровел, 11 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 68 699 жителей региона, 60 331 человек вылечился, 3933 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 12:00, 0 18 0
сегодня, в 09:50, 48 875 -4
вчера, в 17:43, 23 1137 0
вчера, в 12:29, 5 693 -1
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