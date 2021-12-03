Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 242 случая заболевания и 11 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 242 случая коронавируса, 231 человек выздоровел, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 68 699 жителей региона, 60 331 человек вылечился, 3933 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: