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В Туле одобрено строительство нескольких жилых комплексов: где будут строить «Наши Баташи» и «Новую Голландию»?

В Туле одобрено строительство нескольких жилых комплексов: где будут строить «Наши Баташи» и «Новую Голландию»?

Щегловская засека, Веневское шоссе, поселок Петровский и ул. Путейская: на градсовете одобрили строительство.

26 ноября в Туле прошло заседание градостроительно-земельного совета. На нем одобрили строительство нескольких жилых комплексов. 
 
Один из них появится в Пролетарском районе по адресу: Щегловская засека, 4. Здесь планируется возвести два дома различной этажности с подземной и наземной парковками.
 
На территории комплекса построят детский сад на 85 мест. Застройщик передаст городу участок для его размещения с подведенными коммуникациями, проект детского сада, прошедший государственную экспертизу, а также помещение для пункта правопорядка. Застройщик также установит спортивную площадку и передаст ее городу. Площадка будет открыта для всех жителей города.
 
Застройщик установит не менее 10 камер видеонаблюдения с интеграцией в АПК «Безопасный город». Такое видеонаблюдение предусмотрено в других жилищных комплексах, рассмотренных на совете.
 
 
На Веневском шоссе появятся два новых ЖК: «Наши Баташи-4» и «Новая Голландия». Застройщик передаст городу участки с подведенными коммуникациями для размещения двух детских садов на 240 мест каждый. При этом застройщик обеспечит проекты этих садиков, прошедших государственную экспертизу.
 
Застройщик также передаст городу помещения: 500 кв. м для организации группы дневного пребывания детей и 200 кв. м под детскую амбулаторию.
 
Отдельно был затронут вопрос о благоустройстве территории. Застройщик отметил, что благоустройство набережной реки Тулицы вблизи строительства будет сделано силами застройщика. Кроме того, будет возведен двухполосный железобетонный мост с тротуаром через Тулицу в районе ул. Судейского для выезда в Зареченский район.
 
В поселке Петровский будет построен жилой комплекс из 15 домов различной этажности с отдельной котельной, канализационно-насосной и трансформаторной подстанциями, школой на 1100 мест и двумя детскими садами на 240 мест каждый. Застройщик планирует сделать наземные и подземные парковки. Будет благоустроен сквер, который органично соединит поселок Петровский и новую школу.
 
Концепция предусматривает строительство моста и автодороги, идущей от границ земельных участков до автомобильной дороги по ул. М. Жукова в Туле.
 
 
В Туле по адресу ул. Путейская, д. 11 будет построен трех секционный многоквартирный жилой комплекс общей площадью квартир - 15 063 кв. м Для удобства жителей будет благоустроена набережная реки Воронки в районе строительства.
 
Участники градсовета также рассмотрели вопросы предоставления права пользования недрами на Форинское месторождение и изменение статуса участка для геологического изучения строительного песка на Юго-Западной части Вельминского участка Узловского района. На совещании также рассмотрели вопросы строительства торгово-офисных зданий, розничных и книжного магазинов.
 
Кроме того, на Градостроительно-земельном совете одобрены переводы земельных участков, в том числе перевод земельного участка в земли промышленности для размещения автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Расширение использования природного газа в качестве газомоторного топлива».
 
 
Члены совета рассмотрели и утвердили изменения в генпланы Ефремова, Заокского, Тепло-Огаревского, Узловского и Щекинского районов. Изменения связаны с уточнением границ населенных пунктов, включением в хозяйственную деятельность дополнительных территорий и размещением объектов регионального и местного значения.

 

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 21:20 −12
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