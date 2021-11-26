В Тульской области ищут родственников красноармейца, погибшего на Украине

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Останки Тимофея Тимофеевича Задонского были найдены украинскими волонтерами в 2019 году.

Тульский поисково-исследовательский отряд «Память» просит откликнутся родственников красноармейца Тимофея Тимофеевича Задонского, 1918 года рождения, уроженца д. Ведьмино Ефремовского района.

Останки воина были найдены во время полевых поисковых работ в Харьковской области Украины в 2019 году. Известно, что в армии наш земляк был шофером, каких-либо данных об обстоятельствах его гибели нет.

Если вы знаете родственников красноармейца Задонского, звоните по телефону: 8 (905)626−87−79.