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В Тульской области ищут родственников красноармейца, погибшего на Украине
Фото: vk.com/club82157559

В Тульской области ищут родственников красноармейца, погибшего на Украине

Останки Тимофея Тимофеевича Задонского были найдены украинскими волонтерами в 2019 году.

Тульский поисково-исследовательский отряд «Память» просит откликнутся родственников красноармейца Тимофея Тимофеевича Задонского, 1918 года рождения, уроженца д. Ведьмино Ефремовского района.

Останки воина были найдены во время полевых поисковых работ в Харьковской области Украины в 2019 году. Известно, что в армии наш земляк был шофером, каких-либо данных об обстоятельствах его гибели нет.

Если вы знаете родственников красноармейца Задонского, звоните по телефону: 8 (905)626−87−79.

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Место
Тульская областьЕфремовский район
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