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На ул. Болдина в Туле сбили пешехода
Фото: Зураб

На ул. Болдина в Туле сбили пешехода

ДТП произошло в районе ул. Костычева.

Утром 19 ноября на ул. Болдина в Туле легковой автомобиль Ford сбил пешехода. Об этом корреспонденту Myslo сообщил пользователь Зураб.
 
«Я ехал снизу, в направлении к площади имени 50-й армии. Передо мной автомобиль остановился пропустить пешехода, который «по зебре» переходил дорогу справа от нас. Сверху, от круга, ехал этот желтый Ford, для него пешеход был слева. Он не сразу заметил человека и сбил его», — рассказал наш читатель.
 
По словам автора снимков, удар был достаточно сильный, так как пешеход отлетел в сторону. Водитель Ford сразу же бросился ему на помощь.
 
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что на данный момент информация о данном ДТП в дежурную часть не поступала.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:11 +2
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