Алексинцы сообщили о резком химическом запахе фенола в городе

Жители микрорайона Горушки в Алексине написали губернатору о сильном химическом запахе вблизи завода и просили провести проверку. Глава региона подчеркнул, что жители обращаются по этому вопросу уже не в первый раз и его нельзя оставлять без внимания.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Кирилл Сорокин отметил, что министерство находится на связи с заявителем. С использованием передвижной экологической лаборатории произведен отбор пробы воздуха в непосредственной близости с местом жительства заявителя, превышения установленных норм не зафиксировано, специфический химических запах на тот момент отсутствовал.

В случае поступления информации о наличии запаха фенола министерство незамедлительно организует соответствующие контрольные мероприятия.

Алексей Дюмин поручил Кириллу Сорокину продолжить работу и отметил, что в случае выявления нарушений, виновные должны быть привлечены к ответственности.

Министру промышленности и торговли региона Вячеславу Романову губернатор поручил проанализировать производственную и технологическую цепочку на предприятии, чтобы понять, где происходит утечка.