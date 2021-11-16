В Тульской области за две недели выявили 165 пьяных водителей

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17 нарушителей попадаются не в первый раз и могут получить судимость.

С начала месяца сотрудники областной Госавтоинспекции уже выявили 165 фактов нетрезвой езды и отказов водителей от медицинского освидетельствования. В отношении 17 водителей собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (повторное управление в состоянии опьянения).

Если вам стало известно, что автомобилем управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения, вы видите неадекватные, опасные и угрожающие безопасности других участников движения действия водителя на дороге, сообщите об этом по телефонам:

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−95−07 или 32−95−54

Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54

Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32−38−38

Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7−999−374−36−13