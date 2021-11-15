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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 265 случаев заболевания и 15 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 265 случаев заболевания и 15 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 265 случаев коронавируса, 264 человека выздоровели, 15 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 64 094 жителя региона, 55 873 вылечились, 3707 умерли.

За сутки в России выявили 38 420 новых случаев коронавируса, зафиксировано 1211 летальных исходов, полностью выздоровели 27 972 человека.

Сюжет: Коронавирус
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