Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 265 случаев заболевания и 15 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 265 случаев коронавируса, 264 человека выздоровели, 15 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 64 094 жителя региона, 55 873 вылечились, 3707 умерли.
За сутки в России выявили 38 420 новых случаев коронавируса, зафиксировано 1211 летальных исходов, полностью выздоровели 27 972 человека.
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