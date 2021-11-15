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В выходные ГИБДД провела операцию «Ночной город»: поймали трех пьяных водителей
Фото: УГИБДД УМВД по ТО.

В выходные ГИБДД провела операцию «Ночной город»: поймали трех пьяных водителей

Всего за время мероприятия пресекли 69 нарушений ПДД.

В ночь на 14 ноября сотрудники городской Госавтоинспекции провели профилактическую операцию «Ночной город». В ходе мероприятия в Туле пресекли почти семь десятков нарушений правил дорожного движения:
 
  • 3 по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (пьяная езда)
  • 1 по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования на алкоголь)
  • 46 по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (чрезмерная тонировка)
  • 2 по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотруднику полиции)
  • 17 нарушений по ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом)
Кроме того, 6 транспортных средств помещены на специализированную стоянку.
 
 
 
 
Уважаемые участники дорожного движения! Сообщить о нарушениях ПДД, идущих по трассам людям, или пьяных водителях можно в дежурную часть ДПС ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции сразу отреагируют на поступившее обращение и примут необходимые меры.
 
Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−95−07 или 32−95−54
 
Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:57 +1
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