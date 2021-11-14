Фото из архива Myslo.
Статистика по Тульской области: 267 новых случаев коронавируса, 16 человек умерло
Об этом сообщает оперштаб.
По данным оперативного штаба по коронавирусу, в Тульской области — 267 новых случаев заболевания ковидом. 260 человек выздоровели. 16 скончались.
Всего в Тульской области с начала пандемии выявлено 63 829 случаев ковида, 55 609 человек выздоровели, 3692 умерли.
В регионах России за последние сутки дела обстоят так:
За последние сутки 38 823 человека заразилось коронавирусом в России, скончалось — 1 219.
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