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В Туле стартовал прием заявок на участие в викторине для вакцинированных
Фото из архива Myslo.

В Туле стартовал прием заявок на участие в викторине для вакцинированных

Выиграть можно квартиру, машину и другие ценные призы.

Сегодня, 1 ноября, в Тульской области стартовал прием заявок на участие в викторине для вакцинированных от ковида — «Иммунитет+». Сделавшие прививку туляки смогут выиграть ценные призы — бытовую технику, смартфоны, автомобили и квартиры.
 
Первый розыгрыш планируется 15 ноября.
 
Как участвовать в викторине?
 
  • Зарегистрироваться на сайте викторины — иммунитет71.рф.
  • Подать заявку на участие в розыгрыше.
Участниками викторины могут стать граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, имеющие регистрацию по месту жительства на территории Тульской области, которые прошли вакцинацию (ревакцинацию) против COVID-19 и имеют действующий сертификат.
 
Победители будут определяться случайным образом с помощью генератора случайных чисел среди участников викторины. С условиями можно ознакомиться по ссылке.
Сюжет: Коронавирус
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