В Туле стартовал прием заявок на участие в викторине для вакцинированных

Фото из архива Myslo.

Выиграть можно квартиру, машину и другие ценные призы.

Сегодня, 1 ноября, в Тульской области стартовал прием заявок на участие в викторине для вакцинированных от ковида — «Иммунитет+». Сделавшие прививку туляки смогут выиграть ценные призы — бытовую технику, смартфоны, автомобили и квартиры.

Первый розыгрыш планируется 15 ноября.

Как участвовать в викторине?

Зарегистрироваться на сайте викторины — иммунитет71.рф.

Подать заявку на участие в розыгрыше.

Участниками викторины могут стать граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, имеющие регистрацию по месту жительства на территории Тульской области, которые прошли вакцинацию (ревакцинацию) против COVID-19 и имеют действующий сертификат.