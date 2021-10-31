Фото из архива Myslo.
В Туле стартовал прием заявок на участие в викторине для вакцинированных
Выиграть можно квартиру, машину и другие ценные призы.
Сегодня, 1 ноября, в Тульской области стартовал прием заявок на участие в викторине для вакцинированных от ковида — «Иммунитет+». Сделавшие прививку туляки смогут выиграть ценные призы — бытовую технику, смартфоны, автомобили и квартиры.
Первый розыгрыш планируется 15 ноября.
Как участвовать в викторине?
- Зарегистрироваться на сайте викторины — иммунитет71.рф.
- Подать заявку на участие в розыгрыше.
Участниками викторины могут стать граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, имеющие регистрацию по месту жительства на территории Тульской области, которые прошли вакцинацию (ревакцинацию) против COVID-19 и имеют действующий сертификат.
Победители будут определяться случайным образом с помощью генератора случайных чисел среди участников викторины. С условиями можно ознакомиться по ссылке.
сегодня, в 11:45, 12 1441 -1
вчера, в 20:18, 208 4267 -41
вчера, в 17:08, 58 2856 -8
вчера, в 12:24, 77 4415 -13
Другие статьи по темам
Место
Организаторы объявили сбор заявок на участие в международном фестивале молодежных театров GingerFest