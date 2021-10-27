В Туле мошенники «заработали» более 60 млн рублей на фиктивной рекультивации мусорного полигона

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38-летний гендиректор коммерческой фирмы и его 32-летний заместитель обвиняются в групповом мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2018 году обвиняемые не полностью выполнили работы по рекультивации полигона твердых бытовых отходов в д. Подиваньково Щекинского района.

Составив фиктивные документы, они похитили более 62 млн рублей из муниципального бюджета. В рамках уголовного дела судом наложен арест на два автомобиля и долю в квартире. Дело передано на рассмотрение в суд.