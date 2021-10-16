В Новомосковске появилась кленовая аллея

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Работы по высадке деревьев прошли в рамках акции «Новомосковск, дыши!» при поддержке Общественной палаты Тульской области.

В Новомосковске на ул. Шахтеров, в районе музыкального училища, появилась кленовая аллея. Деревья были высажены в рамках акции «Новомосковск, дыши!», цель которой — озеленение и благоустройство социально-значимых объектов и общественных пространств.

Улица Шахтеров на участке от пересечения с ул. Трудовые Резервы до ул. Октябрьской, заметно преобразилась — её украсили 40 крупногабаритных сортовых саженцев остролистного клена.

— Деревья выполняют огромную экологическую роль по охране окружающей среды, формируют и защищают городскую экосистему. Все мы являемся жителями своего родного города, любим и ценим каждый его уголок. Клен остролистный, который мы высадили сегодня, хорошо подходит для городских условий и обладает повышенным иммунитетом к заболеваниям, — подчеркнул председатель комиссии по экологии региональной Общественной палаты, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

«Новомосковск, дыши!» — самая масштабная акция по озеленению социально-значимых объектов и общественных пространств города. За 8 лет реализации участниками было высажено более 5000 деревьев.