Тульский «Арсенал» на последних минутах матча вырвал победу у «Зенита» – 2:1

Всё, друзья! Несмотря на тотальное преимущество «Зенита», тульский «Арсенал» вырывает победу в матче. 2:1. Очень неожиданная развядка игры. А Кингс Кангва сегодня настоящий герой.

Футболисты покидают поле под крики болельщиков «Мо-лод-цы!».

90+1' Бьёрнстрём сменил Давиташвили.

90' Четыре минуты добавлено ко второму тайму.

90' Огненная концовка матча!

89' ГООООООООООООООЛ!!! 2:1!!! Кингс Кангва!

Гол-красавец от замбийца. Вложил всю мощь в свой удар.

89' У «Арсенала» еще есть немного времени, чтобы отыграться. Главное, не посыпаться.

88' Обидно, друзья, очень обидно.

88' ГОООЛ! Дзюба сравнял счет в матче. 1:1.

Артем вколотил мяч головой в ворота.

86' Караваев сейчас просто простил «Арсенал» — не реализовал 100-процентный момент!

84' Сам Малком и исполнял стандарт — пытался положить мяч точно в «девятку». Мяч пролетел мимо.

83' Кукуян назначает штрафной в ворота «Арсенала» — Гулиев сфолил на Малкоме.

81' Антон Коченков получил желтую карточку — видимо за слишком эмоциональные разговоры с арбитром. Тут же заводятся трибуны. Тульским болельщикам не понравилось такое решение судьи.

78' Угловой для оружейников: Давиташвили забросил в штрафную, первым на мяче оказался Малком.

76' Теперь две замены и у «Арсенала» — Гулиев заменил Ткачева, Суханов — Хлусевича.

74' Желтая Луценко — сфолил на Дзюбе.

72' Двойная замена у питерцев: Мостовой вместо Сутормина, Караваев — вместо Ерохина.

72' По-прежнему у «Зенита» тотальное преимущество по владению мячом, но на счете это пока не сказывается.

69' Удар Вендела — прямо в руки Коченкову.

68' Ответка от «Зенита» — Сутормин нанес удар с линии штрафной, мяч покинул поле после рикошета от Дзюбы.

66' Ткачев пристреливался по воротам «Зенита» — пробил, но не точно.

62' «Горчичник» Хлусевичу — ударил Клаудиньо сзади по ногам.

61' «Зенит» исполнил два угловых, однако ничего опасного создать не удалось.

59' Что творит Кангва! Ушел от четырех игроков «Зенита», отправил пас на Давиташвили, но удар у Зурико вышел неточным.

56' Божович делает замену: Луценко вышел вместо Маркова.

53' ГОООООООООООООООООООООООЛ!!! Давиташвили! 1:0

Марков отдал передачу на Хлусевича, Данил точным движением вывел Давиташвили один на один с вратарем.

50' Кангва оказался на газоне после столкновения с Чистяковым. Футболист «Зенита» откровенно хватал соперника за футболку. Арбитр пропустил этот момент.

47' Дзюба! Принял мяч, убрал на замахе нескольких игроков «Арсенала» и пробил — мимо ворот.

46' Второй тайм. Продолжаем.

Замена у «Зенита» перед вторым таймом: Клаудиньо вышел вместо Кузяева.

Оперативный фоторепортаж первой половины игры от ПФК «Арсенал»:

Статистика первого тайма:

Перерыв.

45' Одна минута добавлена к основному времени.

44' Момент у «Зенита»! Малком пробил издалека, Коченков выбил мяч прямо на Ерохина, тот прострелил, но с убойного момента не попал в ворота.

40' Желтая карточка Маркову за фол против Ловрена. К слову, Евгений теперь не сыграет в следующем матче.

37' Первый тайм движется к концу, а «Зенит» не собирается сбавлять темп. Футболисты Семака как будто и не устали вовсе.

35' Кингс решился на удар издалека. Мяч не попал в створ.

29' Снова Малком устроил «пожар» у ворот Коченкова. Мощный удар зенитовца тульский голкипер парировал.

28' Питерцы прочно засели в штрафной «Арсенала», но пока оружейники неплохо обороняются.

26' Владение мячом — 73% на 27% в пользу «Зенита».

22' Марков! Закрутил мяч с центра штрафной — Крицюк перевел опасность от ворот.

21' Желтая Кузяеву — жестко остановил реактивного Хлусевича.

20' «Зенит» продолжает давить на ворота туляков, «Арсеналу» приходится обороняться всей командой.

18' Малком! Прострелил в ближний угол — Коченков выбил мяч.

18' Чистяков в подкате отобрал мяч у скоростного Давиташвили.

15' Круговой нанес удар по воротам — Коченков отбил перед собой, а тут подоспел Дзюба на добивание. Наш голкипер забрал мяч у нападающего «Зенита» буквально из-под ног.

12' Снова угловой для «Зенита» — Сантос забросил в центр штрафной, Ловрен получил мяч и пробил. Вратарь Коченков отлично среагировал на удар.

10' Гости завладели инициативой — Малком поборолся за мяч с Чаушичем, отправил пас на Кузяева. Тот целился в дальний угол, но попал в кого-то из футболистов.

7' Угловой для «Зенита» — Сантос подавал от флажка, но мяч в полете покинул поле.

5' Снова забег от Давиташвили. Крицюк вышел из ворот, чтобы встретить соперника.

4' Зенитовцы успели провести пару неплохих атак — арсенальцы отбились.

2' Давиташвили промчался по левому флангу и отправил передачу в центр штрафной. Никто из партнеров не успел туда добежать.

1' Звучит стартовый свисток! Вперед, «Арсенал»! Не подведи.

0' Шикарный баннер подготовили тульские болельщики.

0' Главный арбитр матча — Павел Кукуян.

0' Cоставы на матч:

0' Интересный факт: «Арсенал» не забивает в ворота «Зенита» в двух домашних матчах подряд.

0' Кстати, перед матчем у всех болельщиков есть возможность сделать фото с Кубком чемпионов РПЛ! Его установили в фан-зоне у мяча.

0' В чемпионатах России команды встречались 12 раз. «Арсенал» дважды победил, дважды сыграл вничью и в восьми поединках уступил. Разница мячей 10−25.

0' Как оружейники прибывали на стадион, в фоторепортаже клубной пресс-службе:

0' Напомним, как выглядит турнирная таблица после 10 матчей. «Зенит» находится на первой строчке, имея в своем активе 7 побед. В последнем туре сине-бело-голубые сенсационно проиграли дома «Сочи» со счетом 1:2.

Команда Божовича — на 14-й строчке таблицы. Две победы, три ничьих и пять проигрышей — такой себе результат, нестабильный. Перед паузой в РПЛ «Арсенал» сыграл вничью с «Химками» — 0:0.

0' Добрый день, друзья! Большой футбол возвращается после двухнедельной паузы на матчи сборных. 11-й тур чемпионата России открывает игра «Арсенал» — «Зенит». Противостояние пройдет в Туле на Центральном стадионе. Начало встречи в 14.00. Присоединяйтесь к текстовой трансляции и болейте за оружейников вместе с Myslo!