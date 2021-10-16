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Вакансии на производстве: кому в Туле платят больше?
Фото pixabay.com

Вакансии на производстве: кому в Туле платят больше?

Заводы не стоят: производства в Туле ищут мастеров.

Количество вакансий в сфере производства, добычи и переработки сырья и сельского хозяйства в Туле по итогам III квартала увеличилось на 11% по сравнению со II кварталом, узнали аналитики Авито Работы. Годовой рост предложения, при этом, составил 42%.
 
Медианная зарплата в вакансиях в сфере производства в городе на Авито составила 40 тысяч рублей в месяц.
 
Самая высокооплачиваемая работа в России — сварщик, а наибольший интерес работодатели проявляют к слесарям.
 
«Ситуация с квалифицированными кадрами в промышленности остаётся одной из наиболее сложных. В условиях повышенного спроса зарплаты рабочих специальностей растут заметнее, чем в других профессиях. При этом, недостаток работников может толчком для развития проектной занятости в различных индустриях. На нашей площадке соискатели проявляют интерес к разным  форматам занятости, однако наибольший охват получают работодатели, проверенные сервисом», — отмечает Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.
 

Востребованные профессии в сфере производства

В сфере производства на Авито представлено огромное разнообразие специальностей, работодатели могут найти как квалифицированный персонал, так и рабочую силу для простых операций, не требующих обучения.
 
Закономерно, что заработок зависит не только от географии проживания россиян, но и (в большей степени) от конкретной специальности.
 
Выгоднее всего работать сварщиком: в среднем по стране они получают 50 тысяч рублей в месяц, а в Туле — 65 тысяч рублей в месяц. Также в стране востребованы мастера участка, мастера наладки оборудования и другие квалифицированные представители рабочих специальностей. Предлагаемая на Авито медианная зарплата в таких вакансиях составляет 40 тысяч рублей в месяц, а в Туле — 35 тысяч рублей.
 
Медианный размер оплаты труда слесарей в России вырос на 14% за последние три месяца и составил 40 тысяч рублей. Швеям предлагают 35 тысяч рублей в месяц, а в Туле — 35 тысяч рублей.
 
В Туле стали чаще искать мастеров — на 8%.
 

Где требуются работники

Медианный показатель заработной платы в стране (то есть усредненное значение среди всех профессий и всех населенных пунктов) в сфере производства, сельского хозяйства и сырьевого бизнеса составил 36 000 рублей в месяц.
 
В отдельных регионах зарплаты выше. Больше всего в сфере производства зарабатывают в Москве (60 тысяч рублей в месяц) и Санкт-Петербурге (50 тысяч рублей в месяц). Следующие по уровню зарплат — Тула, Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Набережные Челны, Уфа и Екатеринбург. Во всех этих городах медианный размер оплаты труда в производственном секторе — 40 тысяч рублей.
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