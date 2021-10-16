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Алексей Дюмин поздравил «Арсенал» с победой над «Зенитом»

Алексей Дюмин поздравил «Арсенал» с победой над «Зенитом»

«Наша команда не стушевалась перед чемпионами», - сказал он.

16 октября тульский «Арсенал» на своем поле одержал победу над лидером чемпионата — «Зенитом» из Санкт-Петербурга со счетом 2:1. Голы за «оружейников» во встрече забили полузащитники Зурико Давиташвили и Кингс Кангва. За гостей отличился Артем Дзюба.
 
 
На матче присутствовал губернатор Алексей Дюмин. Он поздравил «Арсенал» и болельщиков с победой:
 
«Наша команда не стушевалась перед чемпионами. Туляки сдержали натиск звездной команды и создали свои моменты, два из которых завершились классными голами. Победу удалось вырвать в самой концовке. Этот матч нам важен не только с точки зрения набора очков, но и для обретения уверенности и энергии на следующие матчи. Так держать!».
 
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