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В Тульской области за неделю скончались 83 пациента с ковидом
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за неделю скончались 83 пациента с ковидом

Их возраст – от 69 до 93 лет.

По данным регионального оперативного штаба, с 5 по 11 октября в Тульской области зарегистрировано 1032 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 23 районов и городских округов. В Воловском, Дубенском и Куркинском районах случаев COVID-19 не зафиксировано. Всего с начала эпидемии ковидом заразился 56 181 житель региона.

928 человек выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения — 48 325.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 83 пациентов в возрасте от 69 до 93 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 3147 человек.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:05 −4
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