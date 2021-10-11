Тулячка завоевала две медали на соревнованиях по конькобежному спорту

Фото предоставлено министерством спорта Тульской области.

С 7 по 9 октября в Коломне прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Кубок Коломенского кремля». В традиционных стартах, открывающих сезон, приняли участие порядка 300 сильнейших спортсменов из 25 субъектов России.



Как сообщает министерство спорта Тульской области, наш регион представили спортсмены группы высшего спортивного мастерства ГУ ТО «ОКСШОР».



В нашей копилке две медали: Анастасия Шацких стала лучшей на дистанциях 500 и 1000 метров.



В десятку сильнейших конькобежцев вошли Кристина Грумандь, которая пришла к финишу шестой на дистанции 3000 метров, и Артем Золотарев, занявший 9-е место на дистанциях 500 и 1000 метров.



Тренер спортсменов — Елена Прусова.



Впереди у наших конькобежцев первый этап Кубка России, который пройдет в Коломне с 19 по 22 октября.