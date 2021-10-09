Новомосковск занял 2-е место на ежегодном конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

В номинации «Укрепление межнационального мира и согласия и реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» город Новомосковск занял второе место среди 263 муниципальных образований из 66 субъектов РФ и получит грант в размере 40 млн рублей.

Марат Хуснуллин Активное участие муниципалитетов свидетельствует о стремлении заявить о себе, делиться своими уникальными наработками и успешными практиками. Мы видим, что количество заявок на участие с 2017 года увеличилось более чем в два раза. Например, номинация «Умный город» прибавила почти 60% к количеству заявок прошлого года, а это значит, что процесс цифровизации городского хозяйства становится всё более востребованным, в том числе в сельских поселениях.



Напомним, в 2020 году Тула вошла в тройку победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия», а муниципальное образование Центральное Веневского района заняло 2-е место в категории «Сельское поселение» в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («Умный город»).



Конкурс проводится ежегодно с 2017 года. За это время в нем приняли участие более 3,7 тыс. муниципальных образований, это каждый пятый муниципалитет в стране.



Конкурс проводится в два этапа — региональный и федеральный. Организатор регионального этапа — министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области.