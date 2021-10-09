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В Ясную Поляну едет Владимир Винокур

В Ясную Поляну едет Владимир Винокур

Народный артист России выступит в Доме культуры «Ясная Поляна» 16 и 17 октября.

Вместе со своим Театром пародий Владимир Винокур представит программу «70 лет ШутЯ». Зрители увидят новые миниатюры и номера артиста, любимые истории и лучшие монологи прошлых лет,  не потерявшие свою актуальность.

В центре всех номеров — Владимир Винокур. Вместе с молодыми актерами, музыкантами, вокалистами и танцорами из своего Театра пародий артист создает на сцене собственный мир, полный доброго юмора, мягкой иронии и хорошо знакомых зрителям образов.

Начало концерта 16 октября в 19.00, 17 октября в 16.00.

Из досье

Владимир Винокур — народный артист России. Окончил ГИТИС. Работал в Цирке на Цветном бульваре, Московском театре оперетты, ансамбле «Самоцветы».

В 1989 году создал «Театр пародий Владимира Винокура». За годы существования Театр побывал на гастролях в десятках городов России, а также в Латвии, Израиле, США, Германии, Италии, Австралии и многих других странах.

За свой многолетний творческий труд Владимир Винокур получил множество званий и престижных наград, в числе которых: орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, орден Дружбы Российской Федерации и Республики Казахстан.


 

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Автор: Лариса Тимофеева
вчера, в 20:15 −2
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Люди
Владимир Винокур
Место
ДК Ясная Поляна
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