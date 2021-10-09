В Ясную Поляну едет Владимир Винокур

Вместе со своим Театром пародий Владимир Винокур представит программу «70 лет ШутЯ». Зрители увидят новые миниатюры и номера артиста, любимые истории и лучшие монологи прошлых лет, не потерявшие свою актуальность.

В центре всех номеров — Владимир Винокур. Вместе с молодыми актерами, музыкантами, вокалистами и танцорами из своего Театра пародий артист создает на сцене собственный мир, полный доброго юмора, мягкой иронии и хорошо знакомых зрителям образов.

Начало концерта 16 октября в 19.00, 17 октября в 16.00.

Из досье

Владимир Винокур — народный артист России. Окончил ГИТИС. Работал в Цирке на Цветном бульваре, Московском театре оперетты, ансамбле «Самоцветы».



В 1989 году создал «Театр пародий Владимира Винокура». За годы существования Театр побывал на гастролях в десятках городов России, а также в Латвии, Израиле, США, Германии, Италии, Австралии и многих других странах.



За свой многолетний творческий труд Владимир Винокур получил множество званий и престижных наград, в числе которых: орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, орден Дружбы Российской Федерации и Республики Казахстан.





