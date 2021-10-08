Сто яблонь к столетию «Ясной Поляны»

Деревья сажали в рамках акции «Сохраним Ясную Поляну для будущих поколений».

За полтора десятилетия сотрудничества регионального парламента с музеем-усадьбой депутаты помогли восстановить здесь многие лесные участки, территорию старинной теплицы и другие мемориальные ландшафтные объекты. А вот в саду сегодня трудились впервые. Решение в честь векового юбилея музея высадить сто яблонь приняли еще в начале года, а работы запланировали на осень – лучшее, по мнению ответственных за сохранение толстовского сада сотрудников «Ясной Поляны», время для посадки плодовых культур.

Работы проводили в течение двух дней. Накануне подготовили ямки глубиной около полуметра, по схеме, намеченной яснополянскими садоводами. В каждой, строго посередине, разместили колышек, который на ближайшее время станет опорой для молоденького деревца. Сегодня занимались высадкой саженцев.

Но сначала заведующая садово-парковым отделом музея-усадьбы Наталья Курчакова рассказала волонтерам об истории «Старого сада» и о том, что вообще сады значили для семьи Льва Толстого. Известно, что каждый участок сада у Толстых имел свое название.

– «Старым» этот участок называют потому, что сад здесь был еще во времена Волконского, – рассказывает Наталья Ивановна. – Сорта были разные. Мы создали коллекцию из тех сортов, которые росли у Толстого. Некоторые, такие как «Грушовка» и «Белый налив», сегодня не очень востребованы. Есть у нас и уникальные сорта, которые можно найти, разве что в институтах селекции, например, исконно тульский «Скрижапель» и завезенная к нам из Курска «Антоновка». Есть еще «Арабка», «Коробовка».

В современной коллекции музея-усадьбы есть сорта, которые включены в опись, составленную матерью Льва Толстого в начале XIX века. Кстати, по словам Натальи Курчаковой, у каждого из членов семьи был свой любимый сорт яблок: Лев Николаевич предпочитал «Аркад желтый», его сестра Мария Николаевна любила «Титовку», Илья Львович – «Коричное».

– Когда узнаешь об истории этого места, чувствуешь огромную ответственность, ведь мы продолжаем дело, начатое несколько веков назад еще предками Льва Толстого, – отметила председатель комитета областной Думы Галина Алешина.

О том, насколько ответственно работать там, где когда-то яблони сажал великий Лев Толстой, говорит и зампред думского комитета Виктория Ермакова.

– Очень важно, чтобы такие акции проводились постоянно. Надеюсь, что в будущем сюда будет приезжать еще больше людей, готовых помогать музею и продолжать эту хорошую традицию, – сказала Виктория Александровна.

Депутат облдумы, директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая подчеркивает, что акция не просто высадка деревьев, это – научная реставрация сада.

– Последний раз такая реставрация проводилась в послевоенные годы, – рассказала Екатерина Александровна. – В 1939-1941 годах из-за холодных зим многие яблони погибли, а в годы войны сотрудники музея решали другие задачи. Восстанавливали сад на основе научного подхода. Сохранившиеся толстовские деревья черенковались, в питомниках выращивали саженцы, и когда посадочный материал был готов, в 1950-х годах была проведена первая научная реставрация садов.

В наши дни яблоневые сады вновь нуждаются в восстановлении, и такую работу в музее ведут системно. Создан даже собственный питомник, и саженцы, которые депутаты и члены Молпарламента высадили в «Старом саду», как раз оттуда.

– Мы сажаем и яблони старинного сорта «Антоновка», и более «молодые» – «Орловское полосатое» и «Раннее алое». Как нам рассказали, у этих яблонь будут красивые, ярко окрашенные плоды, – говорит зампред комитета областной Думы Сергей Гребенщиков. – Замечательно, что мы вносим свой вклад в сохранение и развитие такого значимого места, как Ясная Поляна.

– Сажать деревья всегда приятно, а сажать яблони на территории «жемчужины» Тульской области приятно вдвойне, – поделился эмоциями депутат Дмитрий Афоничев. – Всех призываю присоединяться к этой хорошей инициативе и помогать Ясной Поляне.

– Конечно, будет приятно когда-нибудь побывать здесь с детьми, с внуками и рассказать, что в свое время мы не просто приезжали в любимую Ясную Поляну, чтобы посмотреть на исторические места, но и участвовали в посадке деревьев, – сказал депутат Сергей Судницын.

– Очень хочется, чтобы наши наши труды были вознаграждены тем, что каждый саженец примется, что мы сможем увидеть, как эти деревья цветут весной, как зреют яблоки. Самое главное, что люди будут приходить сюда и любоваться, – считает первый заместитель председателя областной Думы Марина Левина. – Сохранение Ясной Поляны – наша общая задача, и очень хочется, чтобы больше жителей области принимали в этом участие.

Работали волонтеры быстро и дружно. Саженцы полили, подвязали к опорам. Специалисты музея-усадьбы продолжат ухаживать за деревцами, и, будем надеяться, уже следующей весной молодой «Старый сад» порадует гостей Ясной Поляны красивым цветением.