В Тульской области выпустили 43 тысячи автомобилей Haval

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Глава региона отметил, что из года в год Тульская область и Китайская Народная Республика наращивают сотрудничество, укрепляют партнерские отношения. Внешнеторговый оборот между Тульской областью и Китаем за 7 месяцев текущего года вырос вдвое – до 530 млн долларов США.

На автомобильном заводе, расположенном в индустриальном парке «Узловая», трудятся более 1800 человек, большинство из них – жители Тульской области. С конвейера сошло уже более 43 тысяч автомобилей Haval. В ноябре прошлого года был заложен первый камень нового завода двигателей.

Губернатор поблагодарил китайских коллег за эффективное взаимодействие с экономическим блоком правительства Тульской области, а также отметил активную поддержку со стороны Минпромторга России.

– Уверен, что у автомобилей марки Haval большое будущее на российском и мировом рынке. Правительство области и я лично готовы продолжать оказывать компании всестороннюю помощь и поддержку. Есть задел для развития и увеличения мощностей производства. Вижу большие перспективы по внедрению новых технологий для уменьшения вредного воздействия на окружающую среду, – сказал Алексей Дюмин.

Вице-президент Great Wall Motor, президент корпорации «Хавейл» в России Лю Сяншан отметил, что между компанией и регионом выстроены конструктивные взаимоотношения, а также выразил надежду на продолжение успешного сотрудничества.