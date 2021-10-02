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«Накажи автохама»: пошел навстречу всем, против системы

«Накажи автохама»: пошел навстречу всем, против системы

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Публикуем еще одну запись, присланную в нашу традиционную рубрику. На кадрах видно, как водитель автомобиля Nissan нарушил правила дорожного движения, следуя «против шерсти» по улице с односторонним движением.
 
«Двигался по ул. Сойфера, в сторону ул. Ленина. С ул. Ленина, в нарушение ПДД водитель Nissan повернул на улицу с одностороннем движением. На мое замечание не отреагировал. Дата и время нарушения ПДД отражены на регистраторе», — пояснил Дмитрий.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Автохам71
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Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
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Автор: Сергей Стариков
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