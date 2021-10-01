новости
новости
Регистрация
Тульские предприниматели получили кредитов на 822,5 млрд рублей
Изображение Steve Buissinne с сайта Pixabay

Тульские предприниматели получили кредитов на 822,5 млрд рублей

Большую часть займов получили обрабатывающие предприятия, организации сферы ЖКХ и торговли.

С января по июль юридические лица и индивидуальные предприниматели региона получили банковских кредитов на 822,5 млрд рублей.

Более 775 млрд рублей у банков взяли предприятия в сфере обрабатывающих производств, оптовой и розничной торговли, производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Это более 775 млрд рублей.

Вырос объем кредитования малого и среднего бизнеса: с января по июль бизнесмены получили займов на 41,2 млрд рублей – на 6,3% больше, чем годом ранее, уточнили в тульском отделении Банка России.

 

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
вчера, в 22:35 −4
Другие статьи по темам
Событие
Банк Россиикредитымалый и средний бизнес
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульском «Авангарде» юноши из Ненецкого автономного округа прошли начальную военную подготовку
В тульском «Авангарде» юноши из Ненецкого автономного округа прошли начальную военную подготовку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.