Тульские предприниматели получили кредитов на 822,5 млрд рублей

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С января по июль юридические лица и индивидуальные предприниматели региона получили банковских кредитов на 822,5 млрд рублей.

Более 775 млрд рублей у банков взяли предприятия в сфере обрабатывающих производств, оптовой и розничной торговли, производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Это более 775 млрд рублей.

Вырос объем кредитования малого и среднего бизнеса: с января по июль бизнесмены получили займов на 41,2 млрд рублей – на 6,3% больше, чем годом ранее, уточнили в тульском отделении Банка России.