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«Коробка с сюрпризом»: как мошенники вытягивают деньги из пользователей соцсетей
Изображение vicky gharat с сайта Pixabay.

«Коробка с сюрпризом»: как мошенники вытягивают деньги из пользователей соцсетей

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества нашли «ВКонтакте» несколько сообществ с признаками азартных игр и мошенничества.

В этих пабликах пользователям за скромную плату (в среднем от 200 до 1200 рублей) предлагали открыть виртуальную коробку, где ему случайным образом якобы могла выпасть в качестве подарка дорогая техника. На самом деле выигрыш никто не получал, а многочисленные отзывы были написаны ботами.

Даже если бы эта игра приводила к реальному выигрышу, юристы Роскачества отмечают, что «это несомненно является противоправной схемой, аналогичной запрещенным в России онлайн-казино». Судя по типовому оформлению всех сообществ и идентичному пользовательскому соглашению, «коробками с сюрпризами» занимается одна и та же компания, следы которой ведут в Коста-Рику.

– Анализ информационной безопасности самих сайтов выявил риск потери данных, «заглушки» вместо ссылок, а также обман в механизме случайного выбора приза: отсутствие так называемого хэша случайных чисел – это идентификатор запроса, по которому должен произвольно определяться выигрыш. Возрастная маркировка 18+ везде также отсутствовала, – рассказал заместитель руководителя Роскачества Антон Куканов.

Все подозрительные сообщества были заблокированы администрацией социальной сети, а Роскачество направило обращение в Роскомнадзор. Вот несколько признаков интернет-сообществ, цель которых – вытянуть деньги из пользователей. Заметив любой из них, специалисты рекомендуют покинуть страницу:

  • Юрисдикция. Не Россия и не любая другая крупная страна. Часто – страна из Южной Америки или какие-нибудь острова.
  • Дизайн. Он всегда яркий и броский, ориентированный на молодежную аудиторию.
  • Обещания потратить мало, а получить миллион или дорогой предмет. Это никогда не работает.
  • Отсутствие контактных данных, зачастую – только адрес почты, зарегистрированной в облачном домене или на бесплатных почтовых ресурсах.
  • Предупреждение антивируса о риске потери данных.
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