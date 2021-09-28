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В Туле начал работать «Виртуальный зоопарк»
Фото из архива Myslo.

В Туле начал работать «Виртуальный зоопарк»

В день рождения экзотариума был дан старт новому проекту. Он реализован в рамках региональной программы цифровизации.

На церемонии присутствовала министр культуры региона Татьяна Рыбкина.
 
– Развитие цифровых технологий позволяет сегодня учреждениям культуры решать задачу доступности для людей в разных уголках. Наш экзотариум в рамках ковид-ограничений одним из первых запустил интересные онлайн-программы для детей и взрослых. «Ночной зоопарк» из Тулы смотрели люди в разных регионах и даже странах. Данный проект был отмечен Всероссийской премией. Учреждение активно развивается в новых цифровых реалиях, и это привлекает к нему всё больше посетителей самых разных возрастов и вкусов, — отметила министр.
 
Интерактивный проект не имеет аналогов в России. Современные технологии делают доступными знания, которыми готовы делиться сотрудники экзотариума — зоологи, научные работники, детские психологи и педагоги, а также киперы (работники по уходу за животными).
 
В рамках проекта реализуются как реалити Science-шоу, так и программы развлекательного характера. По ожиданиям, самыми рейтинговыми проектами станут:
 
  • третий сезон «Ночного зоопарка»,
  • научно-популярные клипы в формате «Узнать за 60 секунд»,
  • программы о животных — резидентах Тульского экзотариума,
  • реалити «Биологи против фильмов ужасов»,
  • программы о природе тульского края и о научных экспедициях.
Также стали доступны виртуальные экскурсии для людей с ограниченными возможностями, которые по состоянию здоровья не смогут прийти в зоопарк.
 
Основные площадки для реализации проекта: «ВКонтакте», Instagram, YouTube.
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сегодня, в 11:08 +4
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