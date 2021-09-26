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Дохлая рыба и неприятный запах от пруда: жители Узловского района обратились за помощью к экологам
Местная администрация и сотрудники ТРОО «Экологическая защита» выясняют причину загрязнения воды.
25 сентября жители Узловского района обратились в ТРОО «Экологическая защита». Люди забеспокоились, что в пруду рядом с деревней Хитрово обнаружили несколько штук крупной погибшей рыбы, а у воды посторонний запах.
Экологи выехали на место и обнаружили, что вода в пруду имеет сероватый, белесый оттенок и от нее исходит неприятный запах. Погибшую рыбу не нашли.
«Со слов местных жителей обнаруженная рыба погибла примерно две недели назад, начала уже разлагаться. На данный момент мы совместно с администрацией Узловского района пытаемся выяснить причину, повлекшую две недели назад гибель рыбы и загрязнение воды», — прокомментировал председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.
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