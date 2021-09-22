Спасатели АО «КБП» получили новые современные пожарные автомобили

После заступления на боевое дежурство СПСЧ-119 будет обеспечивать безопасность предприятия, его филиалов и города.

22 сентября в АО «Конструкторское бюро приборостроения им.

академика А. Г. Шипунова» состоялась торжественная передача двух

пожарных автомобилей для сотрудников специальной пожарно-

спасательной части (СПСЧ) № 119. На мероприятии технический директор КБП Вячеслав Кравченко вручил начальнику СУ ФПС № 88 МЧС России Роберту Рыбакову ключи от техники.

Для КБП и спасателей это знаковое событие, ведь теперь у СПСЧ-119

будут современные пожарные КамАЗы с высокоэффективной системой

пожаротушения компрессионной пеной NATISK-300KS. Время

развертывания данной системы — всего 30 секунд. С ее помощью можно

тушить как обычные, так и техногенные пожары, в том числе на

высоте до 200 метров.

Вячеслав Кравченко напомнил, что в 2019 году КБП обратилось к МЧС с

просьбой создать на территории отдельную пожарную часть. При этом

предприятие взяло на себя обязательство обеспечить СПСЧ-119 всем

необходимым для размещения и работы.

Вячеслав Кравченко – Сегодня мы передаем вам современные пожарные автомобили. Кроме того, в ближайшее время будет всё необходимое оборудование, чтобы вы могли осуществлять свою деятельность. Со своей стороны хочу пожелать, чтобы вся эта техника использовалась вами исключительно в тренировочных мероприятиях и вам не довелось использовать ее по назначению.

Начальник ГУ МЧС России по Тульской области генерал-майор внутренней службы Алексей Павлов отметил, что это торжественное событие для пожарно-спасательного гарнизона Тульской области и он разделяет чувство радости и гордости с личным составом СПСЧ-119. По его словам, такая техника есть не во всех регионах РФ.

Алексей Павлов – Отдельное спасибо руководству предприятия за ту посильную помощь, которая оказывается нашему подразделению, и за пристальное внимание к вопросам обеспечения пожарной безопасности в целом. Слова благодарности руководству СУ ФПС № 88 МЧС России и всему коллективу за настойчивость и упорство по превращению СПСЧ-119 в настоящую боевую единицу. Поздравляю весь личный состав с этим прекрасным приобретением!

Заместитель начальника СПСЧ-119 Сергей Неботов: