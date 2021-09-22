Спасатели АО «КБП» получили новые современные пожарные автомобили
После заступления на боевое дежурство СПСЧ-119 будет обеспечивать безопасность предприятия, его филиалов и города.
22 сентября в АО «Конструкторское бюро приборостроения им.
академика А. Г. Шипунова» состоялась торжественная передача двух
пожарных автомобилей для сотрудников специальной пожарно-
спасательной части (СПСЧ) № 119. На мероприятии технический директор КБП Вячеслав Кравченко вручил начальнику СУ ФПС № 88 МЧС России Роберту Рыбакову ключи от техники.
Для КБП и спасателей это знаковое событие, ведь теперь у СПСЧ-119
будут современные пожарные КамАЗы с высокоэффективной системой
пожаротушения компрессионной пеной NATISK-300KS. Время
развертывания данной системы — всего 30 секунд. С ее помощью можно
тушить как обычные, так и техногенные пожары, в том числе на
высоте до 200 метров.
Вячеслав Кравченко напомнил, что в 2019 году КБП обратилось к МЧС с
просьбой создать на территории отдельную пожарную часть. При этом
предприятие взяло на себя обязательство обеспечить СПСЧ-119 всем
необходимым для размещения и работы.
Вячеслав Кравченко
– Сегодня мы передаем вам современные пожарные автомобили. Кроме того, в ближайшее время будет всё необходимое оборудование, чтобы вы могли осуществлять свою деятельность. Со своей стороны хочу пожелать, чтобы вся эта техника использовалась вами исключительно в тренировочных мероприятиях и вам не довелось использовать ее по назначению.
Начальник ГУ МЧС России по Тульской области генерал-майор внутренней службы Алексей Павлов отметил, что это торжественное событие для пожарно-спасательного гарнизона Тульской области и он разделяет чувство радости и гордости с личным составом СПСЧ-119. По его словам, такая техника есть не во всех регионах РФ.
Алексей Павлов
– Отдельное спасибо руководству предприятия за ту посильную помощь, которая оказывается нашему подразделению, и за пристальное внимание к вопросам обеспечения пожарной безопасности в целом. Слова благодарности руководству СУ ФПС № 88 МЧС России и всему коллективу за настойчивость и упорство по превращению СПСЧ-119 в настоящую боевую единицу. Поздравляю весь личный состав с этим прекрасным
приобретением!
Заместитель начальника СПСЧ-119 Сергей Неботов:
Сергей Неботов
– В данный момент мы становимся на дежурство, у нас расширяется штат, закуплена техника. Надеюсь, что к декабрю заступим на полноценное боевое дежурство — будем обеспечивать безопасность КБП и его филиалов. Кроме того, мы находимся в оперативном подчинении у Тульского пожарно-спасательного гарнизона и по своему расписанию выезда будем выезжать на тушение городских
объектов, при этом не забывая обеспечивать безопасность предприятия.
Галерея
Другие статьи по темам
Событие
Место