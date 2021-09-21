Триллер Карена Шахназарова и премьера мелодрамы «После пробуждения»: последние новинки от «Синема Парк»

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

«После пробуждения» (18+)

22 сентября премьера жаркой молодежной мелодрамы от компании, подарившей нам франшизу «После», — «После пробуждения» с Беллой Торн в главной роли. Очнувшись после аварии, Вивиан не может вспомнить события последнего времени. Ей нужно сделать выбор между двумя парнями, вот только она не помнит, в каких отношениях с кем из них сейчас находится.

«Цареубийца» (12+)

С 23 сентября в эксклюзивный прокат выходит психологический триллер Карена Шахназарова – к 30-летнему юбилею фильма и после полной реставрации изображения и звука. Показы фильма будут сопровождаться эксклюзивным бонусом – видеорассказом о том, как создавался шедевр.

«OASIS: Knebworth 1996» (16+) Только 23 сентября уникальный показ фильма-концерта. 250 тысяч фанатов брит-рока собрались в Небуорт-парке на концерты группы Oasis. Билеты разошлись менее чем за день – более 2% всего населения Великобритании охотилось за ними. И не зря: два шоу, устроенных Oasis в легендарном загородном поместье, стали символами эпохи. Хотите увидеть 1990-е с их лучшей, ослепительной стороны – вам сюда.

Расписание и билеты онлайн – по ссылке.