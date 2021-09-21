новости
новости
Регистрация
Триллер Карена Шахназарова и премьера мелодрамы «После пробуждения»: последние новинки от «Синема Парк»

Триллер Карена Шахназарова и премьера мелодрамы «После пробуждения»: последние новинки от «Синема Парк»

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

 

«После пробуждения» (18+)

22 сентября премьера жаркой молодежной мелодрамы от компании, подарившей нам франшизу «После», — «После пробуждения» с Беллой Торн в главной роли. Очнувшись после аварии, Вивиан не может вспомнить события последнего времени. Ей нужно сделать выбор между двумя парнями, вот только она не помнит, в каких отношениях с кем из них сейчас находится.  

«Цареубийца» (12+)

С 23 сентября в эксклюзивный прокат выходит психологический триллер Карена Шахназарова – к 30-летнему юбилею фильма и после полной реставрации изображения и звука. Показы фильма будут сопровождаться эксклюзивным бонусом – видеорассказом о том, как создавался шедевр. 
 

«OASIS: Knebworth 1996» (16+)

Только 23 сентября уникальный показ фильма-концерта. 250 тысяч фанатов брит-рока собрались в Небуорт-парке на концерты группы Oasis. Билеты разошлись менее чем за день – более 2% всего населения Великобритании охотилось за ними. И не зря: два шоу, устроенных Oasis в легендарном загородном поместье, стали символами эпохи. Хотите увидеть 1990-е с их лучшей, ослепительной стороны – вам сюда.  

 

Расписание и билеты онлайн – по ссылке.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 09:22 0
Другие статьи по темам
Событие
кино
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Названы лучшие вакансии сентября в Туле: кому готовы платить 185 тысяч?
Названы лучшие вакансии сентября в Туле: кому готовы платить 185 тысяч?
«Накажи автохама»: подрезал «агрессора» и уехал
«Накажи автохама»: подрезал «агрессора» и уехал
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.