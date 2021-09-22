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На ул. Ложевой починили светофор
Фото из архива MySlo

На ул. Ложевой починили светофор

Теперь пешеходы могут безопасно переходить проезжую часть.

В среду, 22 сентября, читатели сообщили в редакцию Myslo о неработающем светофоре на ул. Ложевой, рядом с остановкой «Океан».

Кнопка, после нажатия на которую сигнал переключался с зелёного на красный, оказалась сломана. В результате пешеходы были вынуждены буквально лезть под колёса проезжающих машин.

После публикации Myslo работа светофора была восстановлена – специалисты заменили кнопку, объект работает в штатном режиме.

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