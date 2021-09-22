Фото из архива MySlo
На ул. Ложевой починили светофор
Теперь пешеходы могут безопасно переходить проезжую часть.
В среду, 22 сентября, читатели сообщили в редакцию Myslo о неработающем светофоре на ул. Ложевой, рядом с остановкой «Океан».
Кнопка, после нажатия на которую сигнал переключался с зелёного на красный, оказалась сломана. В результате пешеходы были вынуждены буквально лезть под колёса проезжающих машин.
После публикации Myslo работа светофора была восстановлена – специалисты заменили кнопку, объект работает в штатном режиме.
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