На ул. Ложевой починили светофор

Фото из архива MySlo

Теперь пешеходы могут безопасно переходить проезжую часть.

В среду, 22 сентября, читатели сообщили в редакцию Myslo о неработающем светофоре на ул. Ложевой, рядом с остановкой «Океан».

Кнопка, после нажатия на которую сигнал переключался с зелёного на красный, оказалась сломана. В результате пешеходы были вынуждены буквально лезть под колёса проезжающих машин.

После публикации Myslo работа светофора была восстановлена – специалисты заменили кнопку, объект работает в штатном режиме.