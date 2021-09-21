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В тульском парке «Патриот» пройдет фестиваль «Универсальный солдат»
Фото из архива Myslo.

В тульском парке «Патриот» пройдет фестиваль «Универсальный солдат»

Состязания силачей состоятся в субботу, 25 сентября.

В последнюю субботу сентября в оружейной столице пройдет традиционный фестиваль по силовому многоборью «Универсальный солдат».

Мужчины будут состязаться в упражнениях «Выход на две руки» и «Прыжки на сплинт», на время держать на вытянутых руках два пулемета и тянуть броневик «Тигр».

Представительницам прекрасной половины человечества предлагается посоревноваться в сгибании туловища на скамье, приседаниях и тяге груза. Для всех участников состоится эстафета.

Фестиваль пройдет в парке «Патриот», начало – в 12.00. Подробности здесь.

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