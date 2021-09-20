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В Туле продолжается реконструкция двух мостов и путепровода
Фото из архива Myslo.

В Туле продолжается реконструкция двух мостов и путепровода

На оперативном совещании Алексей Дюмин проконтролировал исполнение ранее данных поручений.

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игорь Сиунов рассказал о завершении работ по оборудованию двух остановочных павильонов в д. Сукманово Чернского района. Еще четыре остановки появились на маршруте № 116 «Тула – Ломинцево», в районе пос. Озерный и в с. Мясоедово. Обустроена остановка рядом с с. Шевелевка Щекинского района.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев сообщил, что 23 августа был заключен муниципальный контракт на реконструкцию Баташевского моста. Общая стоимость работ – свыше 150 млн рублей. К работам подрядчик приступил 1 сентября. Уже выполнена геодезическая основа, создан строительный городок, расчищена растительность. В первую очередь планируется построить временный мост, который обеспечит возможность объезда. Все работы планируется завершить в декабре следующего года.

6 сентября был заключен муниципальный контракт на реконструкцию Демидовского моста и трамвайных путей от ул. Октябрьской до ул. Пролетарской, накануне подрядчик приступил к подготовительным работам. Весь ремонт также планируется закончить к концу 2022 года.

Заявки на конкурс на реконструкцию Московского путепровода принимаются до 24 сентября, 10 октября контракт должен быть заключен. Общая стоимость работ – 1,4 млрд рублей, срок их завершения – декабрь 2023 года. Ранее на путепроводе были устранены критические дефекты несущей конструкции.

Кроме того, выполнен ямочный ремонт участка дороги по ул. Новоселов до городской больницы № 3. На пересечении Бархатного проезда и ул. Новоселов обустроен заездной карман. В пос. Северный отремонтирован тротуар, установлены «лежачие полицейские», дорожные знаки, обустроена остановка общественного транспорта. Благоустроена территория вокруг детсада, заасфальтирован подъезд к нему, установлено спортивное оборудование, на детской площадке уложено травмобезопасное покрытие.

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