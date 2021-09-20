«Накажи автохама»: в Советске водитель Volkswagen срезал дорогу по встречной

Кадр из видео.

А после этого бесцеремонно объехал автора видео, двигавшегося согласно ПДД в верном направлении.

В нашу рубрику «Накажи автохама» пришло письмо от читателя из г. Советска Щекинского района.

«У нас в городе ул. Октябрьская является улицей с односторонним движением (сверху вниз), но неоднократно были случаи нарушений, когда водители ехали снизу вверх.

Один из них произошел 20 сентября: водитель автомобиля Volkswagen с номером У657УВ71 двигался вверх по улице, мотивируя свое поведение тем, что он только что выехал из проулка, хотя на выезде из каждого проулка стоят знаки с обозначением направления движения. На мои требования развернуться пообещал развернуться чуть дальше, но, проехав мимо меня по обочине, поехал дальше».

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей! Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно). Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно. Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.