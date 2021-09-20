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Где в Туле не будет света 21 сентября
Фото: pixabay.com.

Где в Туле не будет света 21 сентября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Бундурина, 29, 31, 39,
  • ул. Свободы, 38-а, 33, 38,
  • ул. Гоголевская, 57, 65,
  • ул. Рязанская, 38, 40,
  • ул. Металлургов, 22,
  • ул. Чаплыгина, 1 (ГРП № 40),
  • ул. Революции, 24, 53, 24-а,
  • ул. Братьев Жабровых, 9,
  • ул. Демонстрации, 46,
  • пер. Врубовой 1-41 (нечётн), 41-а, 2-48 (чётн.),
  • пер. О. Кошевого 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. О. Кошевого 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • пер. Агеева 1-10,
  • пер. 1-й Парковый, 1-19 (нечётн.), 4-24 (чётн.),
  • ул. Вересаева, 118-128 (чётн.),
  • ул. Вересаева, 130-136 (чётн.),
  • ул. Дм. Ульянова, 31, 33,
  • пер. 2-й Парковый, 2-20 (чётн.), 1-21 (нечётн.),
  • ул. Свободы, 37, 41, 58-а, 47, 52, 56, 56-а,
  • ул. Бундурина, 45, 47,
  • ул. Л. Толстого, 105,
  • ул. Металлургов, 61, 63,
  • 1-й пр-д Металлургов, 4, 6,
  • ул. Пушкинская, 30,
  • п. Косая Гора: ул. Прогресс, 2-36 (чётн.), 1-33 (нечётн.),
  • пер. Стадионный, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
  • п. Горелки: ул. Заречная, 31-45,
  • Мясново: ул. Санаторная, 24-56 (чётн.), 7, 9, 7-а, 59, 5, 9-а, 11, 30,
  • Одоевское шоссе, 41-53 (нечётн.), 27-б, 29-а,
  • 2-й Шоссейный пер., 15-32,
  • 11-й пр-д, 61-77 (нечётн.), 64-84 (чётн.),
  • 12-й пр-д, 59-73 (нечётн.), 56-66 (чётн.),
  • Скуратово: ул. Скуратовская, 91, 91-а.
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