«Такая только у меня и у Майкла Джексона»: какие редкие машины можно купить в Тульской области

Фото: avito.ru

Мы нашли автомобили, выставленные на продажу в Тульской области в единственном экземпляре (таких, кстати, всего 18 штук) и выбрали самые интересные из них.

На таком аппарате вы точно не останетесь без внимания в утренний час пик! Правда, с поиском запчастей и ремонтом могут возникнуть трудности. Не боитесь? Тогда поехали!

американский ветеран

В д. Петелино ждёт своего нового владельца настоящий американский «Виллис» времён Второй мировой войны. Трёхдверный военный джип выпущен в 1943 году и до сих пор находится на ходу. Бензиновый мотор объёмом 2,2 литра и мощностью 60 л. с., механическая коробка передач – всё брутально, утилитарно и по-военному.

Дополняет образ мощная внедорожная резина и брезентовая крыша. Владелец уточняет, что все документы для законного передвижения у него на руках. Стоит «ветеран» относительно недорого – 449 тысяч рублей.

Корейский вояка

Ещё один военный «проходимец» корейского производства продаётся в Плавске. Это трёхдверный рамный внедорожник корейского бренда Asia 1995 года выпуска. Двигатель почти аналогичен «виллисовскому».

Из «плюшек» – кондиционер, ГУР, съëмный жесткий верх и огромный клиренс в 45 сантиметров. Установлены заводские пороги и «кенгурятник». Состояние, по словам владельца, близко к идеалу, машина продаётся потому что «стоит без дела». Цена – полмиллиона рублей, торг минимален.

итальянская красотка

Если вы хотите купить себе белоснежную итальянскую красотку, но на Lamborghini пока не накопили – присмотритесь к Lancia Prisma за 105 тысяч рублей. Итальянский седан, выпущенный в 1983 году, пока не на ходу – мотор находится на переборке.

Салон в идеальном состоянии, полностью комплектный. Ржавчины по кузову почти нет. К сожалению, владелец ограничился всего одной фотографией, а зря – машина заслуживает пристального внимания!

родственник мерседеса

Самый «свежий» экземпляр в нашей подборке – крохотный черный родстер Smart, родственник «Мерседеса». 2003 год выпуска, 82-сильный двигатель объёмом 0,7 литра успел «набегать» 153 тысячи километров.

Двухместный автомобиль находится на полном ходу, колёсная база расширена на 120 мм, а салон перетянут в швейцарском ателье «Мерседес». Владелец уточняет, что к машине надо приложить руки, но серьёзных вложений не требуется. Стоит такой малыш 520 тысяч рублей, возможен торг.

Небесный понтиак

Самым дорогим автомобилем нашей подборки стал небесно-голубой Pontiac Firebird 1991 года выпуска. Эффектное купе может похвастаться 140-сильным мотором объёмом 3,1 литра, автоматической трансмиссией и кондиционером.

Машина недавно отреставрирована, стоит в теплом сухом гараже, эксплуатируется только в сухую погоду. Установлено много новых запчастей и эксклюзивные бразильские колёсные диски. Салон полностью оригинален, не перешивался. Стоит такой красавец 2300000 рублей.

Как вам такие автомобильные редкости? Хотели бы прокатиться на одной из них? Делитесь мнениями в комментариях!