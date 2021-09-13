Прививку от гриппа можно сделать в поликлинике и любом пункте вакцинации от коронавируса

О прививочной кампании против гриппа и о том, чем опасен тандем «грипп + ковид», рассказали замминистра здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский и руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев.

Александр Ломовцев сообщил, что в эпидсезоне этого года прогнозируется обширное распространение гриппа и ОРВИ. В России уже зарегистрированы случаи заболевания новым штаммом гриппа AH3N2. В первую неделю сентября в регионе выявлено более 4 тысяч случаев ОРВИ, что уже превышает эпидпорог. Продолжается и циркуляция коронавируса. Установлено, что одновременное инфицирование гриппом и COVID-19 приводит к более тяжелой форме протекания болезни и повышает риск летального исхода.

– Важно привиться от гриппа именно сейчас, чтобы избежать заражением микст-инфекцией, — отметил главный санитарный врач области.

Михаил Малишевский сообщил, что на данный момент в Тульскую область за счет средств федерального бюджета поступило почти 400 тысяч доз противогриппозной вакцины для взрослых. Это трехвалентная вакцина «Флю-М» и четырехвалентная инактивированная вакцина «Ультрикс Квадри». В состав вакцин включены актуальные штаммы для предстоящего сезона: вирусы гриппы, А (H3N2), А (H1N1)pdm09 и вирус гриппа В.

Иммунный ответ на прививку формируется от двух недель до месяца (в среднем — 21 день) и обеспечивает защиту до года.

Поэтому прививаться необходимо ежегодно. На сегодня уже привились более 63 тысяч жителей региона.

кому нужна прививка?

Прививки от гриппа в первоочередном порядке показаны следующим группам граждан:

детям с 6 месяцев;

школьникам и студентам;

работникам медицины и образования, транспорта, коммунальной сферы и др., имеющие высокий риск заражения;

беременным женщинам;

людям старше 60 лет;

призывникам;

людям с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

кому нельзя прививаться от гриппа?

Основное противопоказание к прививке против гриппа — аллергическая реакция на куриный белок, на основе которого сделана вакцина.

Временные противопоказания — обострение хронических заболеваний или острые инфекционные заболевания, сопровождающиеся повышенной температурой, например ОРВИ. В случае, если ОРВИ протекала легко, прививку можно делать сразу после нормализации температуры, если же тяжело, то через две недели.

Заместитель министра подчеркнул, что интервал между прививками от коронавируса и гриппа составляет один месяц.

Важно понимать, что прививка от гриппа не защищает от коронавируса, и наоборот, поскольку это разные инфекции, разные вирусы.

где и как сделать прививку?

Государственные медучреждения региона готовы к прививочной кампании. Прививку можно сделать в любой поликлинике области, а также во всех прививочных пунктах, где проводится вакцинация от коронавируса, без предварительной записи. Кроме того, прививки от гриппа на предприятиях и в учреждениях будут делать выездные бригады.

Привиться от гриппа может каждый желающий. Алгоритм простой. Нужно: