Прививку от гриппа можно сделать в поликлинике и любом пункте вакцинации от коронавируса
Как тулякам спастись от микст-инфекции? Врачи говорят: совместная циркуляция вирусов гриппа и COVID-19 в разы увеличивает риск осложнений и смерти.
О прививочной кампании против гриппа и о том, чем опасен тандем «грипп + ковид», рассказали замминистра здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский и руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев.
Александр Ломовцев сообщил, что в эпидсезоне этого года прогнозируется обширное распространение гриппа и ОРВИ. В России уже зарегистрированы случаи заболевания новым штаммом гриппа AH3N2. В первую неделю сентября в регионе выявлено более 4 тысяч случаев ОРВИ, что уже превышает эпидпорог. Продолжается и циркуляция коронавируса. Установлено, что одновременное инфицирование гриппом и COVID-19 приводит к более тяжелой форме протекания болезни и повышает риск летального исхода.
– Важно привиться от гриппа именно сейчас, чтобы избежать заражением микст-инфекцией, — отметил главный санитарный врач области.
Михаил Малишевский сообщил, что на данный момент в Тульскую область за счет средств федерального бюджета поступило почти 400 тысяч доз противогриппозной вакцины для взрослых. Это трехвалентная вакцина «Флю-М» и четырехвалентная инактивированная вакцина «Ультрикс Квадри». В состав вакцин включены актуальные штаммы для предстоящего сезона: вирусы гриппы, А (H3N2), А (H1N1)pdm09 и вирус гриппа В.
Иммунный ответ на прививку формируется от двух недель до месяца (в среднем — 21 день) и обеспечивает защиту до года.
Поэтому прививаться необходимо ежегодно. На сегодня уже привились более 63 тысяч жителей региона.
Прививки от гриппа в первоочередном порядке показаны следующим группам граждан:
- детям с 6 месяцев;
- школьникам и студентам;
- работникам медицины и образования, транспорта, коммунальной сферы и др., имеющие высокий риск заражения;
- беременным женщинам;
- людям старше 60 лет;
- призывникам;
- людям с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.
Основное противопоказание к прививке против гриппа — аллергическая реакция на куриный белок, на основе которого сделана вакцина.
Временные противопоказания — обострение хронических заболеваний или острые инфекционные заболевания, сопровождающиеся повышенной температурой, например ОРВИ. В случае, если ОРВИ протекала легко, прививку можно делать сразу после нормализации температуры, если же тяжело, то через две недели.
Заместитель министра подчеркнул, что интервал между прививками от коронавируса и гриппа составляет один месяц.
Важно понимать, что прививка от гриппа не защищает от коронавируса, и наоборот, поскольку это разные инфекции, разные вирусы.
Государственные медучреждения региона готовы к прививочной кампании. Прививку можно сделать в любой поликлинике области, а также во всех прививочных пунктах, где проводится вакцинация от коронавируса, без предварительной записи. Кроме того, прививки от гриппа на предприятиях и в учреждениях будут делать выездные бригады.
Привиться от гриппа может каждый желающий. Алгоритм простой. Нужно:
- Обратиться в поликлинику по месту жительства или записаться на прививку в регистратуре поликлиники или на сайте госуслуг.
- С собой нужно взять паспорт, СНИЛС, полис.
- Перед вакцинацией пациента осмотрит врач или фельдшер и на основе этого примет решение, делать прививку или перенести на более поздний срок.