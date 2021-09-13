На фестивале «Улыбнись, Россия!» выбрали самый смешной фильм и лучших актеров

Фото Максима Котенева.

С 5 сентября проходили конкурсные показы новых комедий, которые представляли их создатели и ведущие кинокритики. Как и в предыдущие годы, на фестивале зрители посетили детскую кинопрограмму, участвовали в творческих вечерах, круглых столах, мастер-классах. Фестиваль охватил 19 площадок Тулы и области. Гостями и участниками фестиваля стали известные режиссеры, артисты, телеведущие и общественные деятели.



На церемонии закрытия подвели итоги фестиваля и наградили лучших из лучших в разных номинациях.

Провели церемонию закрытия популярные актеры театра и кино Ольга Прокофьева и Михаил Полицеймако.

Золотой медалью за особый вклад в развитие Тульской области губернатор Алексей Дюмин наградил президента фестиваля Аллу Сурикову.

На фестивале по традиции чествовали юбиляров. В этом году все аплодисменты, улыбки и подарки достались всенародному любимцу, народному артисту России Сергею Никоненко. Сергей Петрович 16 апреля отметил 80-летие!

Специальный приз «За верность жанру комедии» получили режиссеры Антонина Руже («Самый Новый год!») и Лилия Трофимова («Вечер шутов, или Серьезно с приветом»). Приз «За самый смешной короткий метр» получил фильм «Тайна Моны». Приз кинопрессы достался фильму «Хэппи-энд».

А вот лучший комедийный сериал года выбрали читатели портала Myslo. Приз «За лучший комедийный сериал» вручила генеральный директор ООО «Слобода» Татьяна Алексеева:

– Голосование на нашем портале проходило второй раз, и это уже можно назвать доброй традицией. Спасибо Алле Ильиничне Суриковой, что доверила нам такое важное дело. Голосование длилось несколько недель. С учетом того, что портал ежедневно посещают свыше 60 тысяч человек, можно сказать, что вся Тульская область проголосовала за лучший комедийный сериал года. Им стал сериал «Гости из прошлого».

Приз «За лучшую роль второго плана» вручили артисту Андрею Федорцову за фильм «Номер один». Он всегда задает очень высокую актерскую планку и органически не переносит халтуры, именно поэтому любую роль второго плана способен сделать центральной. После получения награды Федорцов рассмешил зрителей актерской байкой:

– С Виктором Петровичем Никоненко в 2003 году мы ездили на гастроли со спектаклем «Мастер и Маргарита». Он играл Понтия Пилата, а я – Ивана Бездомного. Он всегда мне говорил: «Федорцов, запомни народную примету и никогда ее не забывай». И вот я к тулякам обращаюсь, чтобы они тоже прислушались к совету Сергея Петровича: «Ни в коем случае не пейте перед зеркалом — счастье свое пропьете. И не ешьте перед зеркалом — счастье свое проедите. И не дай вам бог повесить зеркало в туалете…»

Награду «За лучший актерский ансамбль» получили Юрий Стоянов и Ирис Лебедева за фильм «Love».

Приз «За лучшую женскую роль» завоевала великолепная Инга Оболдина (кинокартина «От печали до радости»). Актриса снялась уже в 91 фильме, и в каждом она — яркая звезда. А еще она — сценарист и режиссер:

– Существуют градообразующие предприятия, а есть градообразующие фестивали. И наш фестиваль задает такой вектор юмора, улыбки, это так здорово! Я приезжаю на фестиваль уже во второй раз, и уже — как к себе домой. А тут такой праздник кино, где я встречаю своих дорогих коллег по цеху, с которыми давно не виделась. И вот это такой простой призыв: «Улыбнись, Россия!», а все действительно улыбаются!

Призом «За лучшую мужскую роль» отметили сразу двух актеров. Первым на сцену вышел популярный грузинский актер Михаил Гомиашвили, который получил приз за роль в фильме «Хэппи-энд». Это сын звезды советского кино Арчила Гомиашвили, сыгравшего Остапа Бендера в комедии Леонида Гайдая «12 стульев». Михаил Гомиашвили — очень органичный, харизматичный и обаятельный актер.

– Поздравляю всех с этим великолепным фестивалем! Если бы не Алла Ильинична, меня бы здесь сегодня не было. Очень сложно приехать в Россию из Грузии, визовый режим… Но она сделала так, что я приехал. Спасибо за эту возможность.

Также приз «За лучшую мужскую роль» получил молодой и очень талантливый актер Роман Курцын за фильм «Самый Новый год!». Приз ему вручил поэт и композитор, человек-легенда, гость фестиваля Юлий Ким:

– Я не очень понимаю, зачем я здесь, — улыбнулся Юлий Ким. — Я его вижу впервые, он меня тоже. Но всё сошлось в одной точке, которую зовут Алла Сурикова. Большое спасибо ей за это. Я лет тридцать назад уже сказал много хороших слова Алле Ильиничне, когда она пригласила меня поработать в ее картине «Человек с бульвара Капуцинов». Так что я здесь оказался по блату и очень доволен, что меня позвали благословлять молодые дарования.

– Я-то вас знаю, — ответил Роман Курцын Киму. — И, надеюсь, когда-нибудь вы посмотрите фильмы с моим участием и скажете: «А этого парня я знаю!»

– Роман, будьте здоровы, благополучны, а то, что вы талантливы, видно по первому взгляду на экран. Счастливого вам пути!

– Я чувствовал, что что-то будет, когда мне сказали приехать на фестиваль. Но чтобы так! Мой самый любимый жанр в кино — это комедия. И самый сложный жанр в кино — тоже комедия. Я обожаю русское кино, обожаю в нем работать и всю свою жизнь посвящаю тому, чтобы служить кинематографу. Фильм «Самый Новый год!» для меня особенно ценен, потому что мы посвятили его нашим родителям, которые воспитывали нас в нелегкие девяностые. Мы дети девяностых, и для меня это очень дорогая сердцу картина.

Приз зрительских симпатий достался фильму «Прабабушка легкого поведения». Приз получил актер из этого фильма, народный артист России Евгений Герчаков.

Самой народной комедией признан фильм «От печали до радости».

Приз «За самую нежную комедию» получил фильм «Я — пышка!», а исполнительница главной роли Назерке Назарова отмечена специальным дипломом жюри.



Призом губернатора Тульской области награждена патриотическая кинокомедия «Спасите Колю!». Приз президента фестиваля получила продюсер комедии «Хандра» Екатерина Голубева-Польди.

Гран-при фестиваля «За самую веселую комедию» удостоена кинолента «Стендап под прикрытием». Приз получил один из продюсеров и он же сценарист картины Михаил Зубков.

Фестиваль комедии «Улыбнись, Россия!» попрощался с нами до следующей осени. А мы с нетерпением будем ждать новых фильмов и новой встречи с замечательными российскими комедиографами.