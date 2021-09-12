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В центре Тулы отключили воду

В центре Тулы отключили воду

Это связано с ремонтными работами на ул. Каминского.

«Тулагорводоканал» сообщает, что 12 сентября, с 10. 00 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
  • ул. Каминского д.3−19, 2а-12,
  • ул. Тургеневская д. 12−42, 9−41,
  • ул. Жуковского д. 2−42, 3−29.
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы по адресу: ул. Каминского д. 11. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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