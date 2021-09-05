Жители деревень Трушкино и Каменка просят вернуть автобусную остановку

«Сколько мы можем скакать и бегать вдоль и поперек трассы Тула-Новомосковск как камикадзе?!», – говорят жители

В соцсетях жители двух деревень – Трушкино и Каменка Киреевского района разместили обращение к руководству области с просьбой помочь решить вопрос с автобусной остановкой на трассе «Тула – Новомосковск», которую перенесли в сторону от их населенных пунктов. Из-за этого люди теперь вынуждены добираться до общественного транспорта вдоль оживленной трассы по обочине около 2 км.

«Сколько мы можем скакать и бегать вдоль и поперек трассы Тула-Новомосковск как камикадзе?! Раньше остановка была на съезде в деревни. Зачем её перенесли? Дорогу перейти невозможно, перехода нет, машины несутся.

Прошлой осенью обратились к губернатору с просьбой сделать переход и перенести остановку на старое место, но ему видимо не донесли письмо – получили отписки от нижестоящих чиновников.

Деревенские жители не люди? Передаём привет Киреевской администрации и Тулаавтодор! Приезжаете в гости, желательно на автобусе!»