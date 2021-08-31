Какие дома Тулы будут обесточены 1 сентября

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

ул. Металлургов, 106, 108,

ул. 1-я Песчаная, 1-18,

ул. 2-я Песчаная, 3,

ул. Дульная, 2-42, 58-68 (чётн.), 3-27, 33-37 (нечётн.), 7-а, 9-а,

ул. Арсенальная, 195-207 (нечётн.), 144, 146, 148,

ул. Литейная, 119-133 (нечётн.),

ул. Курская, 20-в, 22-б,

ул. Жореса, 26-46 (чётн.), 25-43 (нечётн.), 25-а,

ул. Мопра, 16, 18, 20, 22, 23,

ул. Шишкина, 25-27 (нечётн.), 10-28 (чётн.),

ул. Томпа, 28-42 (чётн.), 37-45 (нечётн.),

ул. Галкина, 208, 214, 218, 222, 210, 212, 212-а, 214-а, 215, 220, 197,

п. Южный: ул. Автомобилистов, 10, 11, 6-а, 18,

Шахтёрский пр-д, 4, 7, 9,

ул. Шахтёрская, 1, 4, 3,

п. Угольный: ул. Кирпичная, 1-15,

ул. Мичурина, 19, 21,

ул. Октябрьская, 10, 11, 12,

ул. Рабочая, 41-47,

ул. Фрунзе, 9, 10, 7, 9,

ул. Автомобилистов, 12.