Новый блокбастер MARVEL и премьера триллера с Павлом Прилучным: последние новинки от «Синема Парк»
У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.
Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!
«Шан-Чи и легенда Десяти колец» (16+)
1 сентября эксклюзивная премьера в IMAX нового блокбастера MARVEL, на день раньше национального проката. А если вы купите билет на премьеру 1 сентября с применением карты Программы лояльности БОНУС - получите возможность выиграть фигурку Funko POP.
«Соври мне правду» (18+)
8 сентября премьера эротического триллера с Павлом Прилучным и Дарьей Мельниковой. Влюбленная пара уединяется вдали от цивилизации. Но внезапный приезд младшей сестры, а потом и бывшего бойфренда девушки разрушает романтическую идиллию. Все более опасные психологические игры грозят привести к жестокой развязке…
«ФиксиКИНО. Большая перемена» (0+)
11 сентября премьера анимационного приключения, не пропустите долгожданное возвращение в кинотеатры любимых героев в новом формате! Фиксики, Смешарики и Бодо-Бородо возвращаются на большой экран и соберутся за одной партой в новом выпуске.
Расписание и билеты онлайн – по ссылке.
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