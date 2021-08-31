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Новый блокбастер MARVEL и премьера триллера с Павлом Прилучным: последние новинки от «Синема Парк»

Новый блокбастер MARVEL и премьера триллера с Павлом Прилучным: последние новинки от «Синема Парк»

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

 

«Шан-Чи и легенда Десяти колец» (16+)

1 сентября эксклюзивная премьера в IMAX нового блокбастера MARVEL, на день раньше национального проката. А если вы купите билет на премьеру 1 сентября с применением карты Программы лояльности БОНУС - получите возможность выиграть фигурку Funko POP. 
 

«Соври мне правду» (18+)

8 сентября премьера эротического триллера с Павлом Прилучным и Дарьей Мельниковой. Влюбленная пара уединяется вдали от цивилизации. Но внезапный приезд младшей сестры, а потом и бывшего бойфренда девушки разрушает романтическую идиллию. Все более опасные психологические игры грозят привести к жестокой развязке… 

 

«ФиксиКИНО. Большая перемена» (0+)

11 сентября премьера анимационного приключения, не пропустите долгожданное возвращение в кинотеатры любимых героев в новом формате! Фиксики, Смешарики и Бодо-Бородо возвращаются на большой экран и соберутся за одной партой в новом выпуске. 

 

Расписание и билеты онлайн – по ссылке.
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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 22:38 +1
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