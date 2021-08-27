Владимир Путин: «На представителей «Единой России» можно положиться»

Он отметил, что программа партии по праву может называться народной — ее соавторами стали жители всей страны. Владимир Путин дополнил своими предложениями народную программу «Единой России». Они предусматривают как поддержку отдельных категорий граждан, так и реализацию масштабных проектов развития государства.

Для поступательного движения вперед, подчеркнул Президент России, нужно запускать масштабные проекты развития и использовать новые инструменты, в том числе инфраструктурные кредиты. Необходимо наращивать реализацию программ для Дальнего Востока и Арктики, расширять возможности опорной инфраструктуры, включая строительство скоростной автодороги Москва — Казань — Екатеринбург, железнодорожную магистраль «Северный широтный ход», реализовывать комплексную программу развития Сибири. Важным этапом развития страны должно стать обновление российского авиапарка. На это направят беспрецедентную сумму — 340 млрд рублей. Развитие в том числе санитарной авиации позволит оказывать медпомощь в труднодоступных районах.

– В этой связи хочу сказать, что завершено формирование программы, которая предусматривает обновление российского авиапарка, в том числе малой санитарной авиации за счет наших отечественных самолетов и вертолетов, — отметил Владимир Путин.

Отдельно остановился глава государства и на одной из магистральных тем в работе «Единой России» — развитии села. «Полностью разделяю настрой партии уделить больше внимания поддержке фермеров, малого бизнеса на селе, включая развитие ярмарок и точек нестационарной торговли во всех регионах, где фермеры могут напрямую, без посредников продавать свою продукцию», — сказал он.

В числе приоритетов Президент также назвал и защиту получателей социальных выплат от кредиторов, а также заявил о необходимости законодательно запретить списание таких средств по долгам.

– Это недопустимо. Это выплаты на детей, на поддержку семей, на помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Как можно этого не понимать? Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительному производству. Причем сделать это нужно, что называется, «задним числом». То есть средства социальной поддержки, которые были списаны со счетов граждан, нужно вернуть, — подчеркнул он, призвав выстраивать целостную систему поддержки семей с детьми в единой и понятной для людей логике.

Парламентариям «Единой России» в будущем созыве федерального парламента предстоит также предусмотреть расходы в бюджете страны на решение проблемы аварийного жилья. Лидер страны поддержал предложение партии о запуске новой программы расселения. По ней будут переселять собственников жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года.

– По всей стране — это более 11 млн квадратных метров. На эти цели выделим 45 млрд рублей из федерального бюджета, — сказал Владимир Путин.

Говоря о мерах поддержки военнослужащих (ранее эта тема прозвучала на встрече Владимира Путина с представителями «Единой России»), Президент предложил распространить их на более широкий круг получателей. Речь идет о единовременной выплате в 15 тысяч рублей.

– Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах. И предлагаю распространить эту выплату и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов, — сказал Владимир Путин, обращаясь к делегатам Съезда.

Будущим депутатам фракции «Единой России» в Госдуме глава государства также поручил заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащих и правоохранителей выше уровня инфляции в 2022 и 2023 годах.

Серьезным вызовом для страны Президент назвал лесные пожары, охватившие в этом году огромные территории. На борьбу с ними будет дополнительно выделено 24 млрд рублей.

– Прошу правительство детально отработать этот вопрос. Важно четко определить полномочия уровней власти в этой сфере и предусмотреть механизмы своевременной помощи регионам со стороны МЧС и других ведомств при возникновении чрезвычайной ситуации. Одно из важных направлений здесь — создание эффективной авиационной группировки для пожаротушения, — сказал он и поблагодарил всех сотрудников профильных ведомств, которые боролись с огнем.

Говоря о тех, кому «Единая Россия» доверила представлять партию на выборах, Владимир Путин отметил, что список кандидатов от партии обновился — в него вошли «неравнодушные, энергичные, деятельные люди, которые своим трудом и делами заслужили уважение и признание».

– Сохраняться должна преемственность законодательной деятельности. При этом важно, чтобы в работу включались парламентарии с новыми идеями и подходами. Новое поколение должно появляться, заявлять о себе и это должно поддерживаться, — сказал глава государства, подчеркнув, что на представителей «Единой России» «можно положиться».

«Очень на вас рассчитываю», — заключил он.