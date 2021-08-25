Где в Туле 26 августа отключат электроэнергию

26 августа специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Кирова, 12, 12 к. 2, 14 к. 2, 16, 14;

ул. Плеханова, 132 к. 2, 134;

ул. Калинина, 7;

ул. Фрунзе, 12;

ул. Революции, 20, 22;

ул. Бр. Жабровых, 7;

ул. Менделеевская, 2, 4, 6, 9, 9-б, 9-в, 9-г;

ул. Дзержинского, 4;

пер. Садовый, 9, 9-а, 9-г, 11;

25-й пр-зд, 10, 12, 14;

10-й пр-зд, 80−102 (чётн.), 95−115 (нечётн.);

ул. Лобачевского, 62-б, 82-а;

ул. Глухополянская 52−64, 56-а, б, в, г; 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 63-а, 58−58-в;

ул. Лобачевского 2−26;

Мясново: 7-й пр-зд, 1-б-е, 2-а-и; 3-й Полюсный пр-зд, 1−20; 18-й пр-зд, 20−26 (чётн.), 13, 15; ул. Чмутова, 101−111 (нечётн.).