Владелец дома на ул. К. Маркса лишил пешеходов тротуара

Фото: mizo.tularegion.ru

В сентябре прошлого года специалисты министерства имущественных и земельных отношений Тульской области провели контрольные мероприятия в рамках муниципального земельного надзора на ул. К. Маркса в Туле.

Выяснилось, что владельцы одного из домов самовольно захватили часть земли, установив на ней забор и отняв у пешеходов тротуар. Министерство обратилось в Пролетарский районный суд с просьбой обязать нарушителя освободить незаконно занятый земельный участок.

Суд удовлетворил иск. Повторная проверка показала, что ранее незаконно занятый земельный участок полностью освобожден от ограждения, а вдоль улицы обустроен тротуар.