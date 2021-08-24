Фото: mizo.tularegion.ru
Владелец дома на ул. К. Маркса лишил пешеходов тротуара
После судебного разбирательства справедливость восторжествовала.
В сентябре прошлого года специалисты министерства имущественных и земельных отношений Тульской области провели контрольные мероприятия в рамках муниципального земельного надзора на ул. К. Маркса в Туле.
Выяснилось, что владельцы одного из домов самовольно захватили часть земли, установив на ней забор и отняв у пешеходов тротуар. Министерство обратилось в Пролетарский районный суд с просьбой обязать нарушителя освободить незаконно занятый земельный участок.
Суд удовлетворил иск. Повторная проверка показала, что ранее незаконно занятый земельный участок полностью освобожден от ограждения, а вдоль улицы обустроен тротуар.
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