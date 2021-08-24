новости
новости
Регистрация
Владелец дома на ул. К. Маркса лишил пешеходов тротуара
Фото: mizo.tularegion.ru

Владелец дома на ул. К. Маркса лишил пешеходов тротуара

После судебного разбирательства справедливость восторжествовала.

В сентябре прошлого года специалисты министерства имущественных и земельных отношений Тульской области провели контрольные мероприятия в рамках муниципального земельного надзора на ул. К. Маркса в Туле.

Выяснилось, что владельцы одного из домов самовольно захватили часть земли, установив на ней забор и отняв у пешеходов тротуар. Министерство обратилось в Пролетарский районный суд с просьбой обязать нарушителя освободить незаконно занятый земельный участок.

Суд удовлетворил иск. Повторная проверка показала, что ранее незаконно занятый земельный участок полностью освобожден от ограждения, а вдоль улицы обустроен тротуар.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:40 +9
Другие статьи по темам
Событие
захват землиминистерство имущественных и земельных отношенийпроверкамуниципальный земельный контроль
Место
Тулаулица Карла Маркса
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как инфляция повлияла на цены в Тульской области: аналитика Банка России
Как инфляция повлияла на цены в Тульской области: аналитика Банка России
Погода в Туле 25 августа: прохладно, дождливо и ветрено
Погода в Туле 25 августа: прохладно, дождливо и ветрено
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.