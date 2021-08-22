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Алексей Дюмин и легендарные хоккеисты открыли Кубок губернатора по хоккею
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин и легендарные хоккеисты открыли Кубок губернатора по хоккею

Торжественное мероприятие состоялось в Ледовом дворце Тулы.

С 22 по 26 августа в Туле и Новомосковске проходит Кубок губернатора Тульской области по хоккею. В нем принимают участие восемь команд Молодежной хоккейной лиги из Западной и Восточной конференции.

Сегодня в Ледовом дворце в Туле состоялась торжественная церемония открытия турнира. В ней приняли участие губернатор Алексей Дюмин; советский хоккеист, тренер, заслуженный мастер спорта СССР Борис Михайлов; двукратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы, СССР Алексей Касатонов; Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Харламова Илья Ковальчук; обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира Александр Овечкин; председатель совета директоров АО ГК «Полипласт» Ильсур Шамсутдинов.



Алексей Дюмин подчеркнул, что Кубок стал достойным продолжением славных спортивных традиций Тульской области.

- Мы активно развиваем спортивную инфраструктуру, особое внимание уделяем созданию условий для занятий хоккеем. Благодаря программе «Газпром — детям» год назад открыли этот Ледовый дворец. В этом году запустили ледовый комплекс в Ефремове, а до конца года в Туле и Щекино заработают ещё два, — сказал губернатор.

Глава региона поблагодарил всех, кто пришел сегодня поболеть за хоккеистов, в том числе за тульских ребят из «Академии Михайлова». Напомним, в 2021 году в Тульской области создана взрослая команда, которая в этом сезоне будет играть в Высшей хоккейной лиги.

Губернатор поблагодарил почетных гостей, легенд и звезд отечественного хоккея, которые согласились принять участие в открытии Кубка.

Илья Ковальчук и Александр Овечкин провели мастер-класс для юных хоккеистов. Алексей Дюмин и прославленные хоккеисты пообщались с ребятами на льду, сказали напутственные слова в раздевалке команде Молодежной хоккейной лиги «Академия Михайлова».

 

Отборочные матчи турнира состоятся 22—24 августа. Команды будут разделены на две группы, а сам турнир будет проходить в Туле и Новомосковске.

Полуфинал состоится 25 августа, а 26 августа определится обладатель Кубка.

С подробным расписанием игр можно ознакомиться по ссылке.

Билеты бесплатные, количество ограничено. Получить их можно в дни проведения игр в кассах ледовых дворцов, а также у волонтеров.

Для профилактики распространения коронавируса обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Сюжет: Кубок губернатора по хоккею-2021
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